'Johnson'un kararı İngiltere'yi erken seçime götürebilir'

Parlamentoyu uzun süre tatil etme kararının ardından muhalefet tarafından 'darbe' yapmakla suçlanan Britanya Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Boris Johnson'a kendi partisinin içinde de ciddi bir muhalefet oluştu.

T24'ün The Guardian'dan aktardığına göre Johnson, anlaşmasız Brexit'i engellemeye çalışan Muhafazakar Parti milletvekillerini partiden 'ihraç etmeyi' planlıyor. Böyle bir durumda iktidar partisi konumundaki Muhafazakarlar meclisteki çoğunluğunu kaybedecek. Böyle büyük bir hamlenin yüksek ihtimalle erken genel seçimle sonuçlanacağı öngörülüyor.

Parti yöneticileri ile 'isyancı' Muhafazakarlar arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Johnson eski bakanlar Philip Hammond ve David Gauke ile görüşmelerini iptal etti. Bahsi geçen bakanların 'isyancıların' bir parçası olduğu da biliniyordu. Eski bakanlar pazar akşamı anlaşmasız Brexit'i önlemek için hazırlanan, hem muhalefetin, hem de Muhafazakar Parti'deki 'isyancıların' destek vereceği yasa tasarısını desteklediklerini tekrar dile getirdi ve parlamento kararına uyulmaması durumunda milletvekillerinin hükümete dava açmaya hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Muhafazakar Partili bir kaynak, "Parti denetçileri Muhafazakar milletvekillerine basit bir mesaj veriyor; eğer salı günü hükümet için oy kullanmazlarsa partinin elini zayıflatacaklar ve parlamentonun kontrolünü Jeremy Corbyn'e verecekler" dedi ve ekledi: "Desteklemeyen milletvekilleri partiden ihraç edilecek ve bir daha Muhafazakar Parti'den aday olmayacak".