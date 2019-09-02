3 binden fazla gencin IKEA'da saklambaç oynama planına polis engeli: Güvenli alışveriş ortamı bozuluyor

Avrupa'da gençler arasında yaygın bir gelenek olan IKEA'da saklambaç organizasyonu, İskoçya'da polis tarafından engellendi. IKEA yönetimi de, 3 bin gencin katılım göstermeyi planladığı organizasyonu 'Müşterilere daha güvenli bir alışveriş ortamı sunma' gerekçesiyle engellendiğini açıkladı.

İskoçya'da yüzlerce gencin IKEA'da saklambaç oynama planı polis tarafından engellendi.

Facebook üzerinden örgütlenen 3 binden fazla genç, İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan IKEA mağazasında saklambaç oynamak üzere sözleşti.

Ancak, gençlerin bu planı polis ve IKEA yönetimi tarafından 'sabote edildi'.

IKEA yönetimi de, saklambaç organizasyonunu haber alır almaz mağazadaki güvenlik görevlilerinin sayısını artırdı ve Glasgow polisini konuyla ilgili uyardı.

Bunun üzerine polis tarafından mağazyı 'korumak' üzere 5 memur görevlendirildi.

POLİS MAĞAZA KAPANANA KADAR BEKLEDİ

Polis tarafından görevlendirilen memurların, mağazanın 'güvenli' bir şekilde kapandığı saat 8'e kadar mağazada kaldığı öğrenildi.

Cumartesi gecesini IKEA'da saklambaç oynamakla geçirmeyi uman gençlerin bu planı, böylelikle başarısızlığa uğradı.

Glasgow IKEA mağazasının müdürü ise, basına yaptığı açıklamada "Mağazada saklambaç oynama fikri bazılarına çekici gelebilir, ancak bu tür aktiviteler müşterilerimize sunduğumuz güvenli bir ortamda rahat alışveriş tecrübesini gerçekleştirmek konusunda problem yaratıyor" ifadelerini kullandı.

IKEA mağazalarında saklambaç oynama geleneği Avrupa genelinde 2014 yılından bu yana yapılan 'popüler' bir aktivite.

Ancak, İskoçya gibi, diğer ülkelerdeki mağazalar da gençlerin saklambaç oyunlarına engel oluyor.

Konuyla ilgili 2015 yılında açıklamalarda bulunan IKEA sözcüsü de, "Mağazalarımızın güvenli olduğundan emin olmamız gerekiyor ve insanların nerede olduklarını bilmediğimiz durumlarda bunu başarmak zor" demişti.