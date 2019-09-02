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19:08 02 Eylül 2019
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    HMS Duncan

    İran gerilimine tuz biber: İngiliz hükümeti Basra Körfezi'ne insansız hava aracı göndermeyi değerlendiriyor

    © AFP 2019 / CARL COURT
    Avrupa
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    Trump yönetiminin İran'a karşı Basra Körfezi'nde uluslararası koalisyon kurup devriye gücü oluşturma planına katılmayı kabul eden İngiltere'nin bölgeye insansız hava araçları göndermeyi değerlendirdiği belirtildi. Bölgedeki en üst düzey İngiliz askeri yetkili, İran'ın doğrudan tehdit teşkil ettiğini ve gerekirse askeri güç kullanmayı dışlamadıklarını söyledi.

    Boris Johnson'ın başbakanlığındaki hükümetin Basra Körfezi'nin stratejik Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerlerine eşlik eden İngiliz savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla destek verme planını incelediği medyaya yansıdı. 

    Sky News'un haberine göre Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Kuveyt'te konuşlu bulunan ve Irak ile Suriye'de görevlendirilen Reaper tipi insansız hava araçları, Johnson hükümetinin kararına göre Körfez'de görevlendirilebilir. 

    ABD zaten Körfez'de casus uçakları uçuruyor, Avustralya'da P8 deniz devriye uçağı gönderiyor. İngiltere'nin de katılımıyla İran karşıtı koalisyon daha da şekillenecek. 

    Ancak avcı-katil türü Reaper silahlı şekilde suikast, saldırı operasyonlarında kullanılabiliyor.

    Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni ve aynı zamanda da İran-Umman sınırını ayıran, iki ülkenin karasuları içerisinde yer alan Hürmüz Boğazı, stratejik önemde.

    Küresel petrol ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden sağlanıyor. Bu oran deniz üzerinden yapılan petrol ticaretinin de üçte biri demek. 

    Sky New'a göre İngiltere ile İran arasındaki tanker krizi sırasında Devrim Muhafızları'nın İngiliz tankeri Stena Impero'ya el koymasının sonrasındaki günlerde İranlılar ticari gemilerin personeline gemide İngiliz olup olmadığını soruyordu, artık bu uygulama durdu, ama bölgedeki en üst düzey İngiliz askeri yetkili durumun hala gergin olduğunu ifade etti. 

    Tuğamiral Dean Bassett "İngiliz ticari gemilerine yönelik doğrudan tehdit hala mevcut. İran'ın uluslararası yükümlülüklerine uyacağına dair hiçbir emare yok" iddiasında bulundu.

    Gerekirse askeri güç kullanmayı dışlamayan Bassett "Bir yandan İran'ın uluslararası yükümlülüklerine uyması çağrısı yaparken, diğer yandan donanmamız, denizcilerimiz ve komutamdaki savaş gemilermizi bu tiyatrodaki İngiliz ticaret gemilerini korumak ve savunmak için kesinlikle hazır olacak" dedi. 

    Hürmüz Boğazı'nda İngiliz donanmasından HMS Montrose fırkateyni ve HMS Duncan destroyeri devriye gezerken HMS Kent fırkateyni ve HMS Defender hava savunma destroyeri de yolda. 

    Montrose'nin komutanı Will King, İngiliz donanmasından savaş gemilerinin öngörülebilir gelecekte bölgede kalacağını söyleyip "Müdahale ve engelleme tehdidi hala var, ama ne kadar uzun zaman gerekiyorsa o kadar süre koruma sağlayabilecek güçlü bir konumdayız" diye konuştu. 

    İngiltere'ye bağlı Cebelitarık tarafından serbest bırakılan İran tankeri peşine ABD düşmüş vaziyette Doğu Akdeniz'de demirleyecek liman ararken Stena Impero da hala İran'ın Bandar Abbas limanında demirli. 

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği Amerikan yaptırımlarından Tahran'ı korumadığı takdirde, Trump yönetiminin çıktığı nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirme sürecinin üçüncü aşamasına geçeceklerine dair Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bilgilendirmişti. 

     

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