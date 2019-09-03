Almanya'da sokak ortasında 'kan davası cinayeti'

17 Nisan 2017‘deki Cumhurbaşkanlığı referandumu öncesi çıkan seçim kavgasında Diyarbakır’da üç akrabası öldürülen İzzettin Yıldız, cinayeti işleyenlerin bir akrabasını Almanya’da vurdu. Wetzlar Kenti'ne 'kan davası' şoku yaşatan katil zanlısı elinde silahla kaçtı. Polis, 27 yaşındaki zanlının yerini bildirene 5000 Euro ödül koydu.

Almanya, 'kan davası' cinayetinin şokunu yaşıyor. Diyarbakır'ın Çermik İlçesi, Yabanardı Köyü'nde 17 Nisan 2017 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı referandumundan iki gün önce çıkan seçim kavgasında üç kişinin ölmesinden sonra, Wetzlar Kenti'nde 'intikam' cinayeti işlendi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Diyarbakırlı akraba iki aile arasında iki yıl önce çıkan kavga sonucu yapılan silahlı saldırıda Abdülrezzak Yıldız, Şeyhmus Yıldız ve İdris Yıldız can vermişti.

ARABASINDA 6 KURŞUN SIKTI

İşte bu olayın yankıları Almanya'da patladı. Öldürülenlerin ailesinden İzzettin Yıldız, Bad Kreuznach Kasabası'ndan, Wetzler Kenti'ne başka bir cenaze nedeniyle başsağlığına gelen 39 yaşındaki Hasan Yıldız'ı kurşun yağmuruna tuttu. Sokakta park için arabasında bulunan Hasan Yıldız'a altı kurşun sıkan İzzettin Yıldız, daha sonra aracına binerek kaçtı. Katil zanlısı ve ölenin de Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

‘TÜRKİYE'YE KAÇTI’ İDDİASI VE ÖDÜL

Polis silahlı katil zanlısının kamera görüntüsünü paylaştı ve yerini bildirenlere de 5000 Euro verileceğini duyurdu. Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında işlenen cinayetin ardından inceleme başlatan polis, İzzettin Yıldız'ın şu ana kadar izini bulamadı. Katil zanlısının Türkiye'ye kaçtığı sanılıyor. Bu nedenle, Interpol aracılığıyla Türkiye ile de bağlantıya geçildiği öğrenildi.