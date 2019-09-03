Yunanistan'dan Erdoğan'a harita tepkisi: Türkiye, bölgenin olay yaratan aktörü olarak davranmaya devam ediyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Harp Okulları'ndaki fotoğrafta arkasında yer alan Türkiye haritasına tepki göstererek "Türkiye bölgenin olay yaratan aktörü olarak davranmaya devam ediyor" dedi.

Hafta sonu Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'nı ziyaret eden ve burada ziyaretçi defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafında görülen Türkiye haritası Ankara-Atina hattında yeni bir krizin habercisi oldu.

Sözcü'den Yiğit Can Kaytmaz'ın haberine göre, fotoğrafta Girit Adası’nın doğusundaki bütün Yunan adalarının Türkiye’ye aitmiş gibi gösterildiğini öne süren Yunan basını Türkiye’ye tepki göstermiş ve gelişmeyi okuyucularına duyurmuştu.

Yaşananların ardından dün gece Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da konuyla ilgili açıklama yaptı. Dendias, "Fotoğraf bir halkla ilişkiler hamlesi. Türkiye bölgenin olay yaratan aktörü olarak davranmaya devam ediyor fakat Yunanistan’ın bu konuya cevap verme amacı yok. Devletlerin sınırları bazı bakanlıkların haritalarında çizilenlerle belirlenmez, uluslararası hukuku temel alır" dedi.