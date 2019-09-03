Norveç hükümetinde 'gizli İslamlaşma' krizi

Koalisyon hükümetini oluşturan Muhafazakar Parti ile liberal eğilimli İlerici Parti'nin liderleri arasında Norveç'te İslam'ın oynadığı rol konusunda tartışma çıktı.
İlerici Parti lideri ve Maliye Bakanı Siv Jensen, Norveç yurttaşlarının karşı cinsten insanlarla el sıkışmayı reddetmesinin gizli İslamlaşma anlamına geldiğini savundu.
Veliaht Prensi Haakon'un camiye destek ziyaretinde bulunurken uzattığı elin kadınlarca reddedilmesi örneğini veren kadın siyasetçi, Verdens Gang'da yayımladığı makalede şunları söyledi:
BAŞBAKANDAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER
Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Erna Solberg ise Tromsö'deki seçim mitingi konuşmasında koalisyon ortağının savını reddetti.
Gelgelelim İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gibi başka ülkelerden gelen misafirlere anlayış gösterilmesinin icap ettiğini ifade eden kadın başbakan şöyle devam etti:
"Onunla el sıkışma girişiminde bulunmadım. Bence diplomatik çabalarımızı bundan başka şeylere harcamalıyız."
MAVİ BLOK
İktidardaki merkez sağcı 'mavi' blok içinde Muhafazakar Parti yüzde 25, İlerici Parti yüzde 15.2 oranında oya sahip. İslamlaşma tartışması yüzünden kopmaları, iktidar değişikliği getirebilir.
İlerici Parti lideri Siv Jensen Norveç'in İslamlaştığı tezini yaklaşık 10 yıldır savunuyor.
Norveç'te 1980'de kayıtlı 1006 Müslüman varken, bugün 5.2 milyonluk nüfusun yüzde 5.7'sini Müslümanlar oluşturuyor.
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