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14:53 03 Eylül 2019
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    Norveç Başbakanı Erna Solberg

    Norveç hükümetinde 'gizli İslamlaşma' krizi

    © REUTERS / NTB SCANPIX
    Avrupa
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    Koalisyon hükümetini oluşturan sağcı partilerin liderleri arasında Norveç'te İslam'ın oynadığı rol konusunda tartışma çıktı. Veliaht prensin cami ziyaretinde kadınların el sıkışmaması örneğini veren İlerici Parti lideri Jensen, "Norveç'te kadınlarla erkekler birbirleriyle el sıkışır, tersi gizli İslamileşmedir" dedi. Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Solberg ise "Toplumumuzda gizli İslamileşme yok" diye ısrar etti.

    kadın-erkek el sıkışma, tokalaşma
    © Fotoğraf : CC BY-SA 2.0 / Flazingo Photos / Handshake man - women
    Norveç'te bir cami, kendisiyle el sıkışmayan kadınlar için veliaht prensten özür diledi
    Norveç'te saldırıya uğrayan El Nur İslami Merkezi Camisi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Veliaht Prensi Haakon'la kadınların dini gerekçeyle tokalaşmayı reddetmesinin yarattığı tartışma dinmiyor.

    Koalisyon hükümetini oluşturan Muhafazakar Parti ile liberal eğilimli İlerici Parti'nin liderleri arasında Norveç'te İslam'ın oynadığı rol konusunda tartışma çıktı.

    İlerici Parti lideri ve Maliye Bakanı Siv Jensen, Norveç yurttaşlarının karşı cinsten insanlarla el sıkışmayı reddetmesinin gizli İslamlaşma anlamına geldiğini savundu. 

    Veliaht Prensi Haakon'un camiye destek ziyaretinde bulunurken uzattığı elin kadınlarca reddedilmesi örneğini veren kadın siyasetçi, Verdens Gang'da yayımladığı makalede şunları söyledi:

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    "Norveç'te kadınlarla erkekler birbirleriyle el sıkışır, nokta. Norveç'teki kadınları selamlamamak için kabul yaratmaya çalışmak, anlayış göstermek değil, cinsiyet eşitliğinin tersidir. Gizli İslamileşme ile kast ettiğim şey bu. Hoşgörü adı altında, kendimizi dolaylı veya doğrudan şekilde dinin özel taleplerine uyarlıyor olmamız."

    BAŞBAKANDAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER

    Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Erna Solberg ise Tromsö'deki seçim mitingi konuşmasında koalisyon ortağının savını reddetti. 

    Norway
    © Fotoğraf : Pixabay
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    "Gizli İslamileşmenin yanlış bir kavram olduğuna inanıyorum çünkü toplumumuzda böyle bir şey yok" diyen Solberg, diğer yandan işyerlerinde insanların el sıkışması ve bu tür engeller koymaması gerektiğini dile getirdi. 

    Gelgelelim İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gibi başka ülkelerden gelen misafirlere anlayış gösterilmesinin icap ettiğini ifade eden kadın başbakan şöyle devam etti:

    "Onunla el sıkışma girişiminde bulunmadım. Bence diplomatik çabalarımızı bundan başka şeylere harcamalıyız."

    © AA /
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    MAVİ BLOK

    İktidardaki merkez sağcı 'mavi' blok içinde Muhafazakar Parti yüzde 25, İlerici Parti yüzde 15.2 oranında oya sahip. İslamlaşma tartışması yüzünden kopmaları, iktidar değişikliği getirebilir. 

    İlerici Parti lideri Siv Jensen Norveç'in İslamlaştığı tezini yaklaşık 10 yıldır savunuyor.

    Norveç'te 1980'de kayıtlı 1006 Müslüman varken, bugün 5.2 milyonluk nüfusun yüzde 5.7'sini Müslümanlar oluşturuyor. 

    Etiketler:
    İslamlaşma, İslamileşme, Erna Solberg, Norveç
    Topluluk kurallarıTartışma
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