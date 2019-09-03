Gürcistan’ın yeni başbakan adayı belli oldu, peki eski Başbakan Bahtadze neden istifa etti?

Gürcistan'da iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi, Başbakan Mamuka Bahtadze’nin istifası üzerine yeni başbakan olarak İçişleri Bakanı Georgiy Gahariya'yı aday gösterdi. Ancak muhalif kanadı, hâlâ Bahtadze’nin istifasının parti başkanı Bidzina İvanişvili’nin talebi üzerine gerçekleştiğini düşünüyor.

Bir yıldan biraz uzun süredir başbakan olarak Gürcistan’a hizmet etmekte olan Mamuka Bahtadze, dün Facebook hesabı üzerinden yayınladığı bir iletiyle başbakanlık koltuğundan feragat ettiğini duyurdu.

Bahtadze, Gürcistan’ın yakın zamanda kendini oldukça geliştirdiğini düşündüğü meselelere de yer verdi. Bunların arasında ekonomik başarılar, ABD ve NATO’yla güçlenen ilişkiler, ülkenin toprak bütünlüğüne dair bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir uluslararası tanınırlık ile birlikte yakın zamanda Gürcistan’dan ayrılan Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin tanınmaması yer alıyor.

Reformlar hususunda elde ettikleri başarıları nerdeyse 4 bin kelimelik bir metinle anlatan Bahtadze, istifa etmesinin gerekçelerine de kısaca değindi. Gürcistan’a bir stratejik gelişim sistemi inşa etmeyi amaçlayan Bahtadze, bu görevi başarıyla tamamladığını düşündüğünü ifade etti.

'TOPLUMUN YARARI İÇİN'

Bahtadze’nin istifasını değerlendiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, “Partimizin üyelerinin görevlerine kendiliğinden son verilmiyor. Sistemin bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu ayyuka çıktığında, toplumun yararı için verilmesi gereken karar veriliyor” açıklamasını yaptı.

'NE GİBİ BİR SAKINCA OLABİLİR?'

Tiflis Belediye Başkanı ve Gürcistan Rüyası Partisi Genel Sekreteri Kaha Kaladze ise istifa mektubunun geleneksellikten uzak formuna değinerek, bu paylaşımın Facebook üzerinden yayınlanmış olmasında bir beis görmediğini şu sözlerle açıkladı: “Devlet başkanları da dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki sıcakkanlı siyasetçiler aktif olarak sosyal medya kullanılıyor. Hal böyle iken Bahtadze’nin istifa mesajını Facebook üzerinden yayınlamasında ne gibi bir sakınca olabilir?”

'İSTİFASI GÜLÜNÇ'

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin muhalif Ulusal Hareket Partisi’nin grup başkan vekili Roman Gotsiridze ise, Bahtadze’nin istifasını gülünç olarak nitelendirdi ve Gürcistan Rüyası Partisi'nin kurucusu, eski Başbakan Bidzina İvanişvili’nin talebi üzerine muhaliflerin ve özgür basının zapt edilmesi adına istifa ettiğini iddia etti.

YENİ BAŞBAKAN ADAYI GAHARİYA

İstifa eden Bahtadze’nin yerine kimin geleceği henüz açıklanmadan önce, kamuoyunda bu koltuğa mevcut İçişleri Bakanı Georgiy Gahariya’nın oturacağı düşüncesi hakimdi. Aynı zamanda kulislerde dolaşan söylentiler de bu iddiayları doğrular nitelikteydi.

Başkent Tiflis’teki genel merkezlerinde yeni başbakan adayını belirlemek üzere yapılan Gürcistan Rüyası Partisi toplantısından sonra konuşan Genel Başkan Bidzina İvanişvili, yeni başbakan adayı olarak İçişleri Bakanı Goorgiy Gahariya'yı gösterdiklerini duyurdu.

Gahariya da, aday gösterildiği için partisine teşekkür ederek, yeni bakanlar kurulu listesinin bugün parlamentoya sunulacağını söyledi. Anayasaya göre parlamentonun, iki hafta içinde yeni kabineyi onaylaması gerekiyor.

2016-2017 yıllarında Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Gahariya, 13 Kasım 2017’den bu yana Gürcistan İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Gahariya, Gürcistan’da oldukça tanınan bir siyasetçi. 21 Haziran 2019 tarihinde Tiflis’te güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayıda kişinin yaralanması nedeniyle istifası istenmiş ve bu taleple pek çok protesto düzenlenmişti.