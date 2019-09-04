Parlamentoda koltuklara yayılarak oturan Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası liderine 'saygısızlık' eleştirisi: 'Dik otur!'

BBC Türkçe'nin haberine göre Rees-Mogg, parlamentoyu küçük görmek ve saygısızlık yapmakla suçlandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Anna Turley, Twitter hesabından Rees-Mogg'un yan gelip yatması için "kibrin, caka satmanın, saygısızlığın ve parlamentomuzu hakir görmenin vücut bulmuş hali" dedi.

The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS — Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019

Parlamentoda görüşmeler yürütülürken Rees-Mogg'a seslenen Yeşiller Partisi'nden milletvekili Caroline Lucas da bu tavrın 'küçümseyici' olduğunu söyledi ve "Bu gece konuşulanlar çok sıkıcıymış gibi, Avam Kamarası lideri üç kişilik koltuğa yayılıp uzanmış halde" dedi.

Rees-Mogg'un tavrı Twitter'da da eleştirildi. Bazı Twitter kullanıcılar bu tavrı saygısızca bulup Avam Kamarası liderine "Dik otur! Senin Avam Kamarası lideri gibi davranman lazım. Plajların ön sırasındaki şezlonga oturmuyorsun, biraz saygı göster" diye seslendi.

Sit up, man! You’re meant to be the Leader of the House of Commons. It’s the front bench not a sun lounger. Show some bloody respect. pic.twitter.com/S2NmAuzymW — Kevin Ward (@KevinWardMedia) September 3, 2019

Parlamentoda tartışmalar yapılırken Rees-Mogg'un gözleri kapalı koltuklara uzanmış, kahkaha atarken çekilen görüntüleri ekrana yansıyordu.

Rees-Mogg, koltuklara uzanmadan önce yaptığı konuşmada, anlaşmasız Brexit'i önlemeye çalışan milletvekillerinin öne sürdüğü yasa tasarısını 'anayasal olarak uygunsuz' olarak tanımlamıştı.