Uzmanlar: Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük, felç riski daha yüksek

Ama araştırmacılar vegan ve vejetaryenlerin, et yiyenlere oranla felç olma riskleri ise beşte bir kat daha fazla. Uzmanlar bunun kısmen vitamin eksikliğinden kaynaklanabileceğini söylüyor.
BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere Tıp Dergisi'nde (British Medical Journal) yayımlanan araştırma için, daha önce hiç kalp rahatsızlığı veya felç yaşamamış 48 bin 188 kişinin verileri incelendi.
Katılımcılar, et yiyenler (24 bin 428), balık yiyenler (7 bin 506) ve vejetaryen, vegan (16 bin 254) olarak gruplara ayrıldı.
18 yıl boyunca yapılan incelemelerde, toplamda 2820 kişide iskemik kalp hastalığı ve 1072 kişide felç görüldü.
Vegan ve vejetaryenlerde ise beyin ve çevresinde kanamaya bağlı felç riskinin daha yüksek çıktığı görüldü.
Uzmanlar, felç riskinin yüksek olmasının sebebinin B12 vitamini, D vitamini, amino asitler ve omega-3 yağ asitlerinin eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.
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