İsrail’in eski Moskova ve Kiev Büyükelçisi Zvi Magen’a göre, Ukraynaca uydurma bir dil

İsrail’in eski Moskova ve Kiev Büyükelçisi Zvi Magen, Rus basınına verdiği demeçte, “Ukrayna’nın, sil baştan yeni bir devlet kurması gerekti. Belli bir zamana kadar Ukrayna diye bir şey yoktu. Bu bir devlet yapısı değil. Ukrayna’nın devlet yapısı yoktu, dil de dahil olmak üzere, bunu baştan yaratması gerekmişti” açıklamasını yaptı.
Magen’a göre Kiev hâlâ bağımsızlığını sağlama aşamasında, ancak bu süreci tamamlayacak potansiyele de sahip.
Zvi Magen, 1993 yılından 1998 yılına kadar yarı zamanlı olarak Ukrayna ve Moldova’da büyükelçi olarak görev aldı. 1999 yılında ise, diplomatik görevini Rusya’da sürdürdü.
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