İsrail’in eski Moskova ve Kiev Büyükelçisi Zvi Magen’a göre, Ukraynaca uydurma bir dil

İsrail’in eski Moskova ve Kiev Büyükelçisi Zvi Magen, yakın geleceğe kadar var olmayan bir ülke olan Ukrayna’nın dilinin uydurma olduğunu söyledi.

İsrail’in eski Moskova ve Kiev Büyükelçisi Zvi Magen, Rus basınına verdiği demeçte, “Ukrayna’nın, sil baştan yeni bir devlet kurması gerekti. Belli bir zamana kadar Ukrayna diye bir şey yoktu. Bu bir devlet yapısı değil. Ukrayna’nın devlet yapısı yoktu, dil de dahil olmak üzere, bunu baştan yaratması gerekmişti” açıklamasını yaptı.

Bunun yanında İsrailli diplomat, bir ülkenin bağımsızlığının kağıt üzerinde bağımsızlık kabulüyle temin edilemeyeceğini ifade etti.

Magen’a göre Kiev hâlâ bağımsızlığını sağlama aşamasında, ancak bu süreci tamamlayacak potansiyele de sahip.

Zvi Magen, 1993 yılından 1998 yılına kadar yarı zamanlı olarak Ukrayna ve Moldova’da büyükelçi olarak görev aldı. 1999 yılında ise, diplomatik görevini Rusya’da sürdürdü.