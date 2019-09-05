Kayıt
18:31 05 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Almanya- sığınmacı

    'Almanlar, devletin mültecilerin getirdiği yükün üstesinden gelemeyeceğinden korkuyor'

    © AP Photo / Markus Schreiber
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Alman halkının, en fazla, 'devletin, mültecilerin getirdiği yükün üstesinden gelemeyeceğinden' korktuğu bildirildi.

    Almanya- sığınmacı
    © AP Photo / Markus Schreiber
    Almanya'dan mülteciler ve uyum için rekor harcama
    R+V Sigorta Enformasyon Merkezi tarafından 1992'den beri yapılan araştırmanının bu yılki sonuçlarını içeren “Almanların Korkuları 2019” raporu, Berlin’deki Federal Basın Evi'nde basın toplantısıyla açıklandı.

    Rapora göre Almanların yüzde 56’sı "devletin, mültecilerin getirdiği yükün üstesinden gelemeyeceğinden" korkuyor.

    Almanların yüzde 55 ile ikinci ve üçüncü korkusu, "Almanlar ile ülkeye gelen yabancılar arasında gerginliğin yaşanması" ve "ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasının dünyayı tehdit etmesi" olduğu kaydedildi.

    'TRUMP KORKUSU'NDA GERİLEME'

    AfD Genel Başkan Yarcımcısı Beatrix von Storch ve partinin Saksonya eyalet teşkilat başkanı Jörg Urban seçim sonucu kutladı.
    © REUTERS / WOLFGANG RATTAY
    Almanya eyalet seçimleri: Aşırı sağcı AfD, oylarını ciddi oranda artırdı
    Trump’ın politikasının dünyayı tehdit ettiği yönündeki korkunun geçen yıl yüzde 69 ile birinci sırada olduğuna işaret edilen raporda, bu korkunun geçen yıla göre 14 puan gerilediği ifade edildi.

    Rapor, Almanların yüzde 47'sinin “Siyasetçilerin üstlendikleri görevlerinin altından kalkamayacağı” ve “siyasi aşırılıkların yayılacağı" endişesi taşıdıklarını ortaya koydu.

    Almanların yüzde 45’nin “Almanya’da kiraların artmasından" kaygı duyduğunu belirtirken, bunu aynı oranla "yaşlılıkta bakım sorunu korkusu" takip etti.

    2016’daki araştırmada yüzde 73, 2017’de de yüzde 71 ile birinci sırada yer alan “terör saldırısı korkusu”, bu yıl yüzde 44 ile 9. sıraya geriledi.

    İklim değişikliğinin getirdiği sorunlardan korkanların oranı ise yüzde 41 ile 12. sırada yer aldı.

    Almanlardaki genel “korku endeksinin” yüzde 47’den yüzde 39’a gerilediği kaydedildi.

    Etiketler:
    Rapor, Korku, Mülteci, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    4. Kanada Fotoğrafta: Kanada'dan dağ manzarası
    Vahşi doğa gezileri için en gözde ülkeler
    Karikatür
    Pentagon, Meksika duvarı için 127 programını rafa kaldırıyor
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet