Hastanenin koridorunda ölen adamın cesedi 15 gün sonra bulundu

Tam 15 gün boyunca haber alınamayan adamın, cesedini hastanedeki kullanılmayan bir koridorda bulundu.
Olay üzerine hastane yönetimini ihmalkarlıkla suçlayan yakınlarının hastaneye dava açtı.
Hastanın oğlu Jean Ligonnet yaptığı açıklamada, "Babam bir kaplumbağadan daha yavaş yürürdü, hastane çalışanları '30 saniye arkamızı döndük kayboldu' diyor, bu imkânsız" dedi.
Marseille : mystère autour de la mort de Jean Ligonnet https://t.co/2zGzMdsm6i pic.twitter.com/xopwTtxXjf— BonneSante (@24sante_fr) September 5, 2019
'BABAM BÖYLE ÖLMEYİ HAK ETMEDİ'
Ligonnet, "Hastanenin her katının tüm çalışanlarına tek tek sordum, çoğu kayıp birinin olduğundan habersizdi bile" diye konuştu.
Öte yandan, ölen hastanın ilk otopsi raporunda ölüm sebebinin bulunamadığı ve araştırmaların devam ettiği, olayın ise Marsilya polisi tarafından soruşturulduğu öğrenildi.
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