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09:46 06 Eylül 2019
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    Almanya- Türkiye- Bayrak

    Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı arttı: Bir ayda 1306 kişi

    © AP Photo / Martin Meissner
    Avrupa
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    Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin verilerine göre, Ağustos ayında Almanya’ya bin 306 Türk vatandaşı sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı bir önceki ay bin 274 olarak kaydedilmişti.

    Yunanistan- Sığınmacı
    © REUTERS / Elias Marcou
    AB ülkelerine yapılan sığınma talebi yüzde 40 azaldı
    Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurusu yapanların sayısında Ağustos ayında artış kaydedildi.

    Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine göre, Ağustos ayında bin 306 Türk vatandaşı Almanya'ya sığınma başvurusunda bulundu. Böylece Türkler geçen ay Almanya'ya iltica talebinde bulunan Suriyelilerin ardından ikinci sırada yer aldı. Ağustos'ta 2 bin 927 Suriyeli'nin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı Haziran ayında 751, Temmuz ayında ise bin 274 olarak kaydedilmişti.​​

    15 TEMMUZ SONRASINDA ARTIŞ

    Temmuz ayında Almanya'ya sığınmak isteyenler arasında Türk vatandaşları üçüncü sıradaydı. 2018 yılında ise iltica başvurusunda bulunan Türkler beşinci sırada yer alıyordu.

    Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunanların sayısında artış kaydedildi.

    Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre, 2015'de bin 767 Türk vatandaşı Almanya'dan iltica talep ederken 2016 yılının sonunda bu rakam 5 bin 742'ye yükseldi. 2017 yılında ise Türk vatandaşı olan toplam 8 bin 483 kişi Almanya'ya sığınmak için müracaatta bulundu. 2018 sonunda ise bu rakam 10 bin 655 olarak kaydedildi. 

    AĞUSTOS AYINDA 11 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

    Norveç'e iltica eden Türklerin sayısı Suriyelileri geçti
    © REUTERS /
    Norveç'e iltica eden Türklerin sayısı Suriyelileri geçti
    Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Ağustos ayı verilerine göre, Almanya'ya sığınmak isteyenler arasında Suriye ve Türkiye'nin yanı sıra Irak, Afganistan ve İran'dan gelenler sıralarda bulunuyor.

    Almanya'da Ağustos ayında toplam 11 bin 76 kişi ilk kez iltica başvurusunda bulundu. Daha önceki başvuruları reddedilen bin 696 kişi ise müracaatlarını yeniledi. İltica başvurularında bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 15,5 oranında azalma görüldü. Bu yılın ilk sekiz ayında iltica için başvuran 98 bin 428 kişiden 21 bin 332'si ise Almanya'da doğan çocuklardan oluştu.

    Etiketler:
    Almanya Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF), Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi, Açıklama, sığınma, Göç, Türkiye, Almanya
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