Anlaşmasız Brexit dayatması ters tepen İngiltere Başbakanı ülke turunda: Yurttaştan 'Lütfen kasabamı terk et' tepkisi

Parlamentoyu devre dışı bırakarak 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'e gitme dayatması tutmayan BoJo, ülkeyi turlamakla meşgul. Kameralar karşısında konuşurken bir yurttaşın "Burada ne işin var, Brüksel'de müzakere yürütüyor olmalıydın" diye sözünü kestiği başbakana, bir başka yurttaş da "Lütfen kasabamı terk et" diyerek sırtına şaplak indirdi.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışını (Brexit) 31 Ekim'de anlaşmasız gerçekleştirmeye yönelik siyasi manevraları hezimete uğrayan Başbakan Boris Johnson'ın AB'nin merkezi Brüksel'e gidip anlaşmalı Brexit için çaba harcaması gerekirken ülkeyi turlamasına yurttaşlar tepki gösterdi.

Muhafazakar Parti lideri seçilerek başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit dayatan Boris Johnson (BoJo), Batı Yorkshire bölgesine ziyaretinde de halktan 'istenmeyen adam' muamelesi gördü.

BoJo, Morley kasabasında kameraların karşısında konuşurken, çevredeki vatandaşlardan biri sözünü keserek "Şimdi Brüksel'de müzakere yürütüyor olmalıydın" diye bağırdı.

"You should be in Brussels negotiating!"



Boris Johnson floundering on the campaign trail when faced with the public pic.twitter.com/vfrjcHUMQ4 — dave M ❄️ 🥕 (@davemacladd) September 5, 2019

Başbakan "Müzakere ediyoruz" karşılığını verse de kızgın vatandaş "Etmiyorsun. Müzakereyi nerede yapıyorsun? Sen buradasın, Leeds şehrinin Morley kasabasındasın" diye ısrar etti.

Başbakanın Brüksel'de Brexit müzakerelerine liderlik etmekle meşgul olması gerektiğini belirten vatandaş, "Seçildiğinden beri 6 hafta geçti ve hiçbir şey yapmıyorsun. Parlamentoya gidiyor ve oyun oynuyorsun" çıkışını yaptı.

Birkaç dakika vatandaşa laf yetiştirmeye çalışan ama ikna edici olamayan BoJo'ya tepki bununla sınırlı kalmadı.

Arkasından gelen yaşlı bir beyefendi, başbakanın elini sıkıp "Lütfen kasabamı terk et" dedi. "Çok kısa zamanda gideceğim" yanıtını veren başbakanın sırtına hafif bir şaplak indirdi.

“Please leave my town.”

“I will, very soon.” pic.twitter.com/3gqW2SwqMi — Alex Andreou (@sturdyAlex) September 5, 2019

Kamusal yayın kuruluşu BBC'nin de yayımladığı bu manzaraların ardından, #PleaseLeaveMyTown (#LütfenKasabamıTerkEt) etiketi, perşembe akşamı Twitter'da TT oldu.