Ronaldo, yeni reklam filminde kendisiyle dalga geçti: Leopar desenli sabahlıkla top oynadı

Cristiano Ronaldo, kendisiyle dalga geçtiği bir reklam filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kendi adına çıkardığı parfümünü tanıtan futbolcu, leopar desenli sabahlığıyla kamera karşısına geçti.

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.

34 yaşındaki futbolcu, CR7 Play It Cool adlı parfümün reklamı için havuz başında lepoar desenli kıyafetle poz verdi.

Reklam filminde lepoar desenli sabahlığıyla havuz başında oturan Ronaldo, kötü bir gün geçirirken parfümü sıkmasıyla günü güzelleşiyor.

Esprili bir dille çekilen reklamda Portekizli yıldızın kötü bir gün geçirme nedenleri tostunu yakması, sosyal medyada beğeni alamaması olarak yansıtılıyor.

2013 yılında kurduğu markasının yeni parfümünü tanıtmak için bir tanıtım hazırlayan ve reklamda kendisiyle dalga geçen Ronaldo’nun videosundan çok üzerine giydiği leopar desenli sabahlığı konuşuldu.

Portekizli futbolcu, CR7 Play It Cool adlı parfümün reklamı için havuz başında ayağı kayıp düşme sahnesiyle de dikkat çekti.

Juventus'lu yıldız, önceki gün Portekiz'de 10. kez en iyi futbolcu seçildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada, Las Vegas Savcılığı, Portekizli yıldızın "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıklamıştı.