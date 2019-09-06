73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu, 82 yaşındaki baba ertesi gün felç geçirdi

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında anne oldu.

Yaramati, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından dün ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi.

82 yaşında olan eşi Sitarama Rajarao’nun her zaman çocuk istediğini ancak şu ana kadar hamile kalamadığını söyleyen Yaramati, “O kadar mutluyuz ki. Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü” dedi.

Doktor Uma Sankar, bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Indian woman, 73, gives birth to twin girls https://t.co/d4HZ6sDi6S — BBC Asia (@BBCNewsAsia) September 6, 2019

​BABA, BİR GÜN SONRA FELÇ GEÇİRDİ

Yıllar sonra anne olan kadının eşi Sitarama Rajarao ise, bebeklerin doğduğu gün BBC'ye yaptığı açıklamada 'çok mutlu olduğunu' söyledi. Ancak ertesi gün felç geçirdi. Rajarao’nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

73 yaşındaki anne, çocuklarına nasıl bakmayı planladığının sorulması üzerine "Hiçbir şey bizim elimizde değil. Olması gereken olacak. Bunu Tanrı bilir" diye konuştu.

Double joy! A couple who has been childless for five decades finally welcomed their twin girls home through IVF in #AndhraPradesh’s Guntur. https://t.co/EDifjtUU7I — The New Indian Express (@NewIndianXpress) September 6, 2019

​'BANA ÇOCUKSUZ KADIN' DİYORLARDI'

Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, “Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı” ifadelerini kullandı.

Hindistan’da 2016 yılında Daljinder Kaur adlı kadın 70 yaşında anne olmuş, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmişti.