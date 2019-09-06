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17:23 06 Eylül 2019
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    Resmi törenlerde titreme nöbeti geçirmesiyle dikkat çeken Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın karşılama töreninde Çin milli marşı çalınırken oturdu.

    Çin'e ticari çıkarma yapan Merkel: Hong Kong'da yasayla garanti edilen hak ve özgürlükler korunsun

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı, 11 ekonomi ve işbirliği anlaşması imzalayarak başladığı Çin ziyaretinde protestolara sahne olan özel idari bölgeyi de gündeme getirdi: Hong Kong Temel Yasası'nda üzerinde uzlaşılan hak ve özgürlüklerin korunması gerektiğine işaret ettim.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Merkel'den Hong Kong'daki protestolara ilişkin açıklama
    ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarının hedefinde olduğu dönemde özel idari bölge Hong Kong'da protestolarla karşılaşan Çin'e Almanya Başbakanı Angele Merkel kritik bir ziyaret düzenledi. 

    Ticaret odaklı ziyaretinde ticaret savaşlarının sona ermesi çağrısı yapan Almanya Başbakanı'nın gündeminde Hong Kong da vardı. 

    Üç ayı aşan protestolar üzerine zanlıların Çin'e iade tasarısının geri çekilmesinin ardından Pekin'e giden Merkel, Başbakan Li Keqiang ile görüşmesinde Hong Kong vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması çağrısı yaptı.

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    Hong Kong Radyo Televizyonu'na (RTHK) göre Merkel "Temaslarım sırasında Hong Kong Temel Yasası'nda üzerinde uzlaşılan hak ve özgürlüklerin korunması gerektiğine işaret ettim" dedi. 

    Şansölye, Hong Kong'daki ihtilafın şiddet değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

    Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert de Almanya Başbakanı'nın Çinli mevkidaşına "Hong Kongluların hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmalı. Çözüm ancak diyalogla olur, şiddeti önlemek için elinizden geleni yapın" dediğini duyurdu. 

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Li de Hong Kong'da karışıklığı önlemek istediklerini söyledi.

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    Ziyaretten birkaç gün önce Hong Konglu aktivist Joshua Wong, Almanya Başbakanı'ndan, 'diktatör Çin rejimine karşı' destek istemişti. Wong, Merkel'e yazdığı ve Bild gazetesinde yayımlanan mektupta, Merkel'den aktivistlerle görüşmesini talep etmişti.

    Daha önce Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'in Sincan bölgesindeki Müslüman Uygurlarla ilgili politikalarını eleştirmesi, iki ülke arasında gerginlik yaratmıştı.

    Diğer yandan Merkel, Li ile görüşmesi sonrası, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve gümrük vergilerinde karşılıklı yapılan değişikliklerin diğer ülkeleri de etkilediğini belirtti.

    Sorunun yakında çözüme kavuşmasını umduğunu söyleyen şansölye, AB ile Çin arasında planlanan ticari anlaşmanın yakında tamamlanmasını umduğunu vurguladı. 

    Li ile hava ulaşımı, yeşil enerji, finans ve eğitim alanlarında 11 anlaşma imzalayan Merkel, Almanya'ya Çinli firmaların yatırım yapmasından da memnuniyet duyacaklarını söyledi. 

    © AP Photo / Kay Nietfeld
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    Ziyaret öncesi Çin ile ekonomik ilişkileri tanımlamak için 'stratejik bir ortak ama aynı zamanda bir rakip' ifadesini kullanan Almanya Başbakanı, Pekin'De Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da kabul edilecek. Ardından Vuhan kentine geçip bazı firmaları ziyaret edecek ve Huazhong Üniversitesi'nde öğrencilerle biraraya gelecek.

    Almanya'nın ABD ve Fransa'dan sonra en büyük ithalat pazarı Çin. Aynı zamanda en önemli ihracat pazarı da Çin.

    2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 200 milyar doları bulmuştu. Bu nedenle üçüncü çeyrekte teknik resesyona girmesi beklenen Alman ekonomisi için Çin büyük önem taşıyor.

    Etiketler:
    Li Keqiang, Angela Merkel, Ticaret, Hong Kong, Çin, Almanya
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