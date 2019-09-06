BoJo'nun anlaşmasız Brexit için baskın seçim teklifine karşı dört muhalefet partisi birleşti

Muhafazakar Parti lideri seçilerek başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit dayatan Boris Johnson'ın (BoJo), Avam Kamarası'na yeniden getireceği 15 Ekim'de baskın seçim önerisini reddetme konusunda muhalefet anlaştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre bugün muhalefet partileri yönetimleri arasında yapılan toplantıdan sonra anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

"İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bu sabah diğer muhalefet partilerinin liderleriyle olumlu bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Muhalefet liderleri ülkeye zarar verecek anlaşmasız Brexit ihtimalini engelleme yolunda nasıl ilerleneceğini konuştu ve genel seçime ancak bu garanti edildikten sonra gidilebileceğinin üzerinde anlaştı."

"Bu sadece kendi partilerimizin çıkarını değil, kolektif ulusal çıkarlarımızı gözeten bir tutum. Bu bakımdan zamanlamayı doğru tutturmak için diğerleriyle işbirliğini sürdüreceğiz."

Erken seçim kararı için teklifin Avam Kamarası'nın üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Parlamento çoğunluğunu kaybeden hükümet, bu nedenle muhalefeti seçim seçeneğine ikna etmeye çalışıyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokratlar, İskoçya Ulusal Partisi ve Galler Partisi Plaid Cymru liderleri ise pazartesi günü yapılacak erken seçim oylamasında ya karşı oy kullanacaklarını ya da çekimser kalacaklarını açıkladı.

İskoçya Ulusal Partisi'nin Avam Kamarası'ndaki grubunun lideri Ian Blackford, Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de bir anlaşma sağlanmadan Avrupa Birliği'nden (AB) çıkılmamasını güvence altına almayı öncelediklerini söyledi.

BoJo ise 'olağanüstü bir siyasi hata' yaptıklarını söyleyerek muhalefet partilerine tepki gösterdi.

Muhafazakar Parti lideri, 15 Ekim'de baskın seçim yapılması ve böylece 17-18 Ekim'de Brüksel'de AB ile yapılacak son müzakerelere seçimi kazananın gitmesi gerektiğini savunuyor.

Zaten dışarıdan destekle bile sadece 1 sandalye olan çoğunluğunu geçen hafta Brexit konusundaki uzlaşmaz tutumuyla kaybeden BoJo, seçimden zaferle çıkacağını ve 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız üç yıl önce halkın oyuyla belirlenen Brexit'i gerçekleştireceğini iddia ediyor.

Geçen hafta parlamentoda ağır bir yenilgi alan ve muhalefetin Brexit için sürenin uzatılmasını öngören teklifini engelleyemeyen Başbakan, muhalefetle bir olup hükümete karşı oy kullanan 21 Muhafazakar Partili milletvekilini parti grubundan ihraç etti. Ardından kendi kardeşi Jo Johnson, hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

BoJo'nun Brexit açısından çok kritik bir dönemde parlamentoyu şimdiye kadar görülmediği kadar uzun bir süre, beş hafta süreyle askıya alma kararına karşı İskoçya ve Kuzey İrlanda'da hukuki yollara da başvuruluyor.

Fakat Londra'da parlamentonun askıya alınmasının hukuki temelini sorgulayan Gina Miller adlı seçmenin başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Buna karşılık mahkeme davanın 17 Eylül tarihinde İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde görülmesine izin verdi.

Bütün bunlar olurken muhalefetin çarşamba günü Avam Kamarası'ndan geçirdiği anlaşmasız Brexit karşıtı yasa tasarısı, bu akşam Lordlar Kamarası'nda onaylandı.