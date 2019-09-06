Johnson'a bir darbe de Lordlar Kamarası'ndan: Anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasa tasarısı onaylandı

İngiltere'de parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası, 19 Ekim’e kadar anlaşmaya varılamaması durumunda Boris Johnson'ın AB’den görüşmeler için uzatma talebinde bulunmasını gerektirerek, anlaşmasız bir Brexit’i engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını onayladı. Tasarının Pazartesi günü kanun haline gelmesi bekleniyor.

What is royal assent? Royal assent is the monarch's agreement to make the bill into an Act (a law) and is a formality. Find out more about royal assent https://t.co/icgwaWV2Qr — House of Lords (@UKHouseofLords) September 6, 2019

​Lordlar Kamarası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kraliçe Elizabeth'in yasayı imzalaması 'formalite' olarak nitelendirildi.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi parlamentoda kabul edilmemişti.

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.