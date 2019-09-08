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    Kiriakos Miçotakis

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis kemer sıkma önlemlerini gevşetiyor: Vergi indirimi yapılacak

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, kemer sıkma önlemlerini gevşeterek, vergi oranlarını düşüreceklerini duyurdu. 

    © AA /
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    Miçotakis, ülkenin en büyük ticari organizasyonu olan ve Hindistan'ın onur konuğu olduğu 84. Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılışında konuştu. Yunanistan'ın artık Avrupa'nın "kara koyunu" olmadığını dile getiren Miçotakis, yapacakları reformlarla Avrupalı kreditörlerin güvenini kazanacaklarını söyledi. 

    Miçotakis, yüksek kamu borcu sebebiyle kreditörler tarafından konulan bütçe hedeflerinin düşürüleceğinden umutlu olduğunu belirterek, "Pozitif sonuçlarımızı kullanarak, daha gerçekçi yıllık bütçe fazlası hedefi talep edebiliriz. Bu hedefe ilişkin uygun uluslararası atmosfer oluşmaya başladı." diye konuştu.  Miçotakis, gelir ve kurum vergilerini kademeli olarak indireceklerine dikkati çekerek, "2020 yılında kurumlar vergisini yüzde 28'den yüzde 24'e, kar payını ise yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüyoruz." dedi. 

    İnşaat sektörünü canlandırmaya yönelik bu alanda da vergi indirimleri olacağını kaydeden Miçotakis, "emeklilere prim ve sosyal kesintilerde indirim" vaadinde bulundu.  Miçotakis ayrıca, kamu doğalgaz şirketi DEPA, Yunan Petrolleri (ELPE) ve Uluslararası Atina Havalimanı gibi özelleştirme ve önemli yatırım planlarında bürokratik süreçlerin hızlandırılacağını kaydetti. 

    Temmuz'da tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin en önemli ekonomi vaatleri arasında, yıllık milli gelire oranla yüzde 3,5'lik faiz dışı fazla hedefini kreditörlerle anlaşarak düşürmek ve ticari faaliyetleri zayıflatan vergileri indirmek bulunuyor.  

    GÖSTERİLER BARIŞÇIL GEÇTİ

    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
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    Öte yandan Miçotakis'in konuşması sırasında binlerce kişi gösteri yaptı. Çeşitli sendika ve sol grupların çağrısıyla toplanan göstericiler, Selanik sokaklarında sosyal hak talepleri ve ekonomi politikalarına karşı sloganlar attı.

    Yüzlerce çevik kuvvet ekibinin görevlendirildiği gösteriler sırasında, kent merkezi trafiğe kapatıldı, polis helikopterleri ise havadan denetim yaptı. Gösteriler önceki yılların aksine genel olarak barışçıl bir şekilde sona erdi.

    Aşırı sağcı bir grup da Büyük İskender Heykeli'nin etrafında toplanarak, Kuzey Makedonya ile önceki hükümet döneminde gerçekleştirilen isim anlaşmasını protesto etti. 

    Ayrıca, Pakistanlı bir grup da Keşmir sorununa ilişkin Hindistan karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi. 

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    Etiketler:
    vergi indirimi, kemer sıkma, Kiriakos Miçotakis, Yunanistan
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