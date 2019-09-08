Gürcistan’da yeni başbakan Gahariya ile hükümeti güvenoyu aldı

Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, eski içişleri bakanı Giorgi Gahariya ile yeni hükümeti güvenoyu aldı.

Gürcistan’ın yeni başbakanı Gahariya, bir yıldan biraz daha uzun bir süre görevde kalmasının ardından, ‘makamında yapmak istediği her şeyi çoktan yaptığını’ söyleyerek, eylül başında koltuğundan feragat eden Mamuka Bahtadze’nin yerini aldı.

Bahtadze gibi iktidardaki Gürcistan Rüyası partisinin üyesi olan 44 yaşındaki Gahariya,2017 senesinde içişleri bakanı ve başbakan yardımcısı görevlerine getirilmesinden önce ekonomi bakanı olarak da görev yapmıştı.

GÜVEN OYLAMASINA MUHALEFET KATILMADI

Parlamentoda yapılan güven oylamasında Gahariye ile hükümetine, 150 milletvekilinden 98’inin oyuyla destek çıktı. Gürcistan’da televizyonlardan canlı yayınlanan güven oylamasında muhalefet ise yer almadı.

HÜKÜMETTE İKİ İSİM DAHA DEĞİŞTİ

Parlamentodan güvenoyu alan hükümette başbakan dışında iki isim de değişmiş durumda. Eski başbakanlardan Irakli Garibaşvili yeni hükümette savunma bakanı olarak yer alacak. Geçmişte Gürcistan Güvenlik Servisi’nin başında bulunan Vahtang Gomelauri ise içişleri bakanı olarak görev yapacak.