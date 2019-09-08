Netanyahu, Johnson'ın ismini karıştırdı: Londra'da Boris Yeltsin'le bir araya geldim

İsrail lideri Benyamin Netanyahu, bir hükümet toplantısında İngiltere Başbakanı’nın ismini Rusya’nın 2007’de ölen lideri ile karıştırıp Londra’da ‘Boris Yeltsin’le tanıştığını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu bugünkü hükümet toplantısında, “Londra’da gerçekleştirdiğim oldukça hoş bir ziyaretten dönmüş bulunuyorum. Orada Başbakan Boris Yeltsin ve ABD Savunma Bakanı (Mark Esper) ile bir araya geldim” dedi

Bunun üstüne toplantıya katılanlar Netanyahu’yu düzeltmek için araya girdiler ve İsrail liderine ’herhalde Johnson demek istediğini’ söylediler.

Netanyahu ise yarı şaka yarı ciddi bir tavırla, ‘toplantıya katılanların kendisini dinleyip dinlemediklerini test etmek için kasıtlı olarak hata yaptığını’ söyledi.

Netanyahu tells the cabinet he met UK PM Boris *Yeltsin* 🤦🏻‍♀️

pic.twitter.com/joWFiDGV2t — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) September 8, 2019

​2007’de ölen Boris Yeltsin Rusya’nın ilk devlet başkanıydı ve 1991-1999 yıllarında görev yapmıştı. Yani Netanyahu 1996’da ilk kez başbakan olduğunda Yeltsin de görevdeydi.

The Israeli Prime Minister's Office has dubbed Netanyahu's cabinet remarks today, to add "Johnson" where he said "Yeltsin". https://t.co/7QAM9Sr5gA — Eylon Levy (@EylonALevy) September 8, 2019

​Netanyahu'nun bu yanlışı üzerinde Twitter'da bazı kullanıcılar esprili ve alaycı paylaşımlar yaptı.

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Israeli @Twitter feed quick to respond. This one is by brilliant @yoavr pic.twitter.com/iYPy4zfrfI — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) September 8, 2019

​AZERBAYCAN YERİNE AFGANİSTAN DEMİŞTİ

Bununla beraber, bu Netanyahu’nun isimleri ilk birbirine karıştırışı değil. İsrail lider mart ayındaki bir konuşmasında Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini söylemek isterken Afganistan’a gittiğini ifade etmişti.

Aralıkta ise eşi Sara’nın Nikaragua’ya resmi ziyarette olduğunu söylemek istedi, ancak ağzından başka bir Orta Amerika ülkesi olan Guatemala’nın ismi çıktı.