'Johnson, Brexit'in ertelenmesi seçeneğine karşılık yasal durdurma planı hazırlıyor'

Parlamentoyu devre dışı bırakarak 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'e gitme dayatması ters tepen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sürecin ertelenmesini hukuki olarak durdurmak için plan hazırladığı belirtildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin dün gece geç saatlerde duyurduğu haberine göre, Boris Johnson'ın danışmanları, Brexit konusunda AB ülkeleriyle anlaşma sağlanamaması halinde parlamentonun Brexit'i üç ay erteletme stratejisini engellemek için dün toplandı.

Toplantıda ele alınan plan kapsamında, Johnson ülkesinin AB'den ayrılmak istediğini bildiren 50. Madde talebi ile hükümetin ayrılma işlemini 31 Ekim'den ileri bir tarihe ertelemek istemediğini bildiren bir mektup gönderecek.

Boris Johnson, Brexit için belirlenen 31 Ekim tarihine kadar AB ile anlaşmaya varılamazsa, anlaşmasız Brexit'ten yana olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Ancak buna itiraz eden ve bazıları kendi partisine mensup olan milletvekilleri, parlamentoya getirilen ve anlaşmasız Brexit'i engelleyen bir yasa tasarısını kabul etmişti.

Johnson, Brexit'in daha fazla ertelenmesini engellemek için erken seçim çağrısı da yaptı ancak bu da reddedildi. Bu hamleye kızan Johnson karşılığında 21 milletvekilini partiden kovmuştu. Bunun ardından hükümetten de istifalar başladı.