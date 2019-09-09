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    Brexit karşıtları Londra'da oylama sonuçlarını kutluyor.

    Casus romanlarının ünlü yazarı le Carre'nin son kitabına göre Brexit 'delilik', Johnson da 'zır cahil'

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Avrupa
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    Brexit, casus romanlarıyla bilinen ünlü İngiliz yazar John le Carre’nin son kitabına da girdi. İngiliz basını kitapta Brexit sürecinden ‘delilik’, Başbakan Boris Johnson’dan ise ‘zır cahil’ diye bahsedildiğini aktardı.

    © REUTERS / POOL
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    İngiltere’de siyaseti düğümleyen Brexit süreci edebiyat dünyasını de etkiliyor. Casusluk romanlarının dünyaca ünlü İngiliz yazarı John le Carre’nin 25. kitabı olan ‘Agent Running in the Field’ ince politik eleştirileriyle ülkede gündem oldu.

    Guardian gazetesi tarafından kitaptan aktarılan bir alıntıya göre Brexit süreci ‘delilik’ olarak eleştirilirken, koşullar ne olursa olsun AB’den ayrılmayı savunan Başbakan Boris Johnson ise ‘zır cahil’ olarak nitelendiriliyor.

    Brexit çıkmazına saplanan İngiltere yakın tarihinin en çalkantılı döneminden geçerken Başbakan Boris Johnson İskoçya'nın Aberdeen kentinde çiftlik ziyaretinde, 6 Eylül 2019
    © REUTERS / POOL
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    İngiltere’nin ‘tüm demokrasilerin anası’ olduğu konusunda ciddi çekinceleri olan 47 yaşındaki MI5 ajanı Nat’in hikâyesini aktaran kitap ülkenin ‘serbest düşüşte’ olduğunu savunuyor.

    ‘Düşük çaptaki’ Tory’lerin (Muhafazakar Parti) kabinesinin de kafayı ‘lanet Brexit deliliği’ ile bozduğu aktarılıyor.

    31 EKİM'DEN ÖNCE PİYASADA OLACAK

    Kitap, Theresa May’in Brexit nedeniyle koltuğundan ayrılmasından önce ve Boris Johnson’ın henüz Dışişleri Bakanı olduğu bir dönemde geçiyor.

    Kitabın, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının beklendiği 31 Ekim’den iki hafta önce piyasaya çıkması bekleniyor.

    © AP Photo / Matt Dunham
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    John le Carre’nin editörü Mary Mount, “Soğuk Savaş tecrübesi olan birinin, Britanya’daki bu bölünmeden ve Britanya ile Avrupa’daki ayrışmadan uzak durması beklenemez. (Brexit) Referandumdan sonra neree olduğumuza odaklanmaktan başka seçeneği yoktu” yorumunu yaptı.

    John le Carre, uzun süredir Brexit sürecini eleştiriyor.

    Asıl adı; David John Moore Cornwell olan John Le Carre de İngiliz gizli servisinde uzun yıllar görev aldı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı için çalışan Le Carre Bonn'daki İngiliz Elçiliğinde ikinci sekreter olarak da hizmet verdi.

    Etiketler:
    John le Carre, Roman, Casusluk, Kitap, Boris Johnson, Brexit, İngiltere
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