Casus romanlarının ünlü yazarı le Carre'nin son kitabına göre Brexit 'delilik', Johnson da 'zır cahil'

Guardian gazetesi tarafından kitaptan aktarılan bir alıntıya göre Brexit süreci ‘delilik’ olarak eleştirilirken, koşullar ne olursa olsun AB’den ayrılmayı savunan Başbakan Boris Johnson ise ‘zır cahil’ olarak nitelendiriliyor.
‘Düşük çaptaki’ Tory’lerin (Muhafazakar Parti) kabinesinin de kafayı ‘lanet Brexit deliliği’ ile bozduğu aktarılıyor.
31 EKİM'DEN ÖNCE PİYASADA OLACAK
Kitap, Theresa May’in Brexit nedeniyle koltuğundan ayrılmasından önce ve Boris Johnson’ın henüz Dışişleri Bakanı olduğu bir dönemde geçiyor.
Kitabın, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının beklendiği 31 Ekim’den iki hafta önce piyasaya çıkması bekleniyor.
Agent Running in the Field by John le Carré is on our international fiction fall preview list. @lecarre_news https://t.co/l6r0YUlvXG pic.twitter.com/Ch9O1CbSMZ— CBC Books (@cbcbooks) August 23, 2019
John le Carre, uzun süredir Brexit sürecini eleştiriyor.
Asıl adı; David John Moore Cornwell olan John Le Carre de İngiliz gizli servisinde uzun yıllar görev aldı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı için çalışan Le Carre Bonn'daki İngiliz Elçiliğinde ikinci sekreter olarak da hizmet verdi.
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