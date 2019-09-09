Cem Özdemir meclis grup başkanlığına aday oldu

Almanya’da Yeşiller Partisi milletvekili ve eski eş genel başkanı Cem Özdemir, partisinin meclis grubu eş başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Seçime iki hafta kala adaylığını duyuran Cem Özdemir, yarışa Bremen milletvekili Kirsten Kappert-Gonther ile giriyor.

Deutsche Welle tarafından aktarılan habere göre ortak bir başvuru mektubu kaleme alan Kappert-Gonther ve Özdemir, "Adil bir yarışın meclis grubuna hem içeride hem de dışarıda iyi geleceğinden eminiz" dedi. İkili, federal seçimlerde aday olmak gibi bir niyetleri olmadığını da vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "İklim krizi hiç bu kadar hissedilir bir biçimde odak noktasında olmamıştı. Toplumsal güçlü yeşil aktörlerle değişim arzusu toplum tarafından hiç şimdiki kadar net bir biçimde ifade edilmemişti" ifadelerine yer verdi.

Cem Özdemir'in adaylığı konusunda tarafsız bir tavır sergileyen Annalena Baerbock ve Robert Habeck, dün bir açıklama yayımlayarak, "Bu konuda milletvekilleri iyi bir demokratik yarış içerisinde kararlarını vereceklerdir" dedi.

24 Eylül'de yapılacak seçimde görevi şu anda sürdüren eş başkanlar Katrin Göring-Eckardt ve Toni Hofreiter de yeniden aday olacak.