AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine Arapça mesajını yayından kaldırdı

AB Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle Türk öğrencilere ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli öğrencilere ulaşmak amacıyla yayımladığımız sosyal medya mesajımızı, yanlış anlaşılmalara neden olduğu için yayından kaldırıyoruz” denildi.

Delegasyon, sosyal medya üzerinden yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Türkçe’nin yanı sıra Arapça da bir mesaj yayımlamıştı. Gelen tepkiler üzerine, delegasyon bir açıklama yaparak, son üç yıldır Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarında Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Arapça da kullanıldığını belirtmişti.

Yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle Türk öğrencilere ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli öğrencilere ulaşmak amacıyla yayımladığımız sosyal medya mesajımızı, yanlış anlaşılmalara neden olduğu için yayından kaldırıyoruz. — EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) September 9, 2019

Bu açıklamanın ardından ise delegasyon, Arapça mesajı yayından kaldırdığını duyurdu. AB Türkiye Delegasyonu açıklamasında, “Yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle Türk öğrencilere ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli öğrencilere ulaşmak amacıyla yayımladığımız sosyal medya mesajımızı, yanlış anlaşılmalara neden olduğu için yayından kaldırıyoruz. Suriyeli öğrencilere yönelik projelerin yanı sıra Avrupa Birliği, eğitim alanında başta T.C. Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, diğer ilgili bakanlıklarla birlikte Türk öğrencilere yönelik olarak Jean Monnet Burs Programı, Erasmus+, mesleki eğitimin geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme ve okula devam oranlarının arttırılması gibi birçok proje yürütmüş olup bu alandaki desteğini sürdürmektedir” dedi.

​