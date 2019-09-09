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18:03 09 Eylül 2019
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson

    Jo Johnson eşinin ültimatomu yüzünden istifa etmiş: Ya ben ya da Boris

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı'nın kardeşi Jo Johnson'ın bakanlıktan istifasının gerisinde eşi Amelia Gentleman'ın bulunduğu iddia edildi. Anlaşmasız Brexit dayatan Boris Johnson'ın 'saçmalıklarına' tahammül edemeyen Amelia'nın kocasına "Ya ağabeyin ya ben" diye rest çektiği ileri sürüldü.

    Britanya'nın (İngiltere) başına musallat olan bir musibete dönen AB'den çıkış sürecinin, ulusun yanısıra Başbakan Boris Johnson'ın ailesini de parçaladığı belirtildi.

    Brexit uğruna söylediği yalanlar, çevirdiği dolaplarla tanınan Boris Johnson (BoJo), Muhafazakar Parti lideri seçilmek suretiyle başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından kardeşi Jo Johnson'ı kabineye bakan olarak almıştı. 

    Geçen hafta hem bakanlıktan hem vekillikten istifa eden Brexit karşıtı Jo Johnson, bunu 'ulusal çıkarların aile sadakatine ağır basmasıyla' açıkladı.

    Lakin Jo Johnson'ın ağabeyinin başbakanlığına darbe olarak yorumlanan istifasının gerisinde eşi Amelia Gentleman'ın bulunduğu iddia edildi.

    The Sun gazetesine konuşan aileye yakın bir kaynak "Johnsonlar hep siyaseten çeşitlilik arz eden bir aile olmuştur, ama Amelia artık canına tak ettiğine karar verdi" diyerek şöyle devam etti:

    "Boris'in çatlağı giderek büyüyen bir hükümete başkanlık ederken, yasaları çiğnemekle tehdit ederken ve ya ülkeyi AB'den çıkarma ya da çukurda ölme yemini ederken görmek, Amelia'ya çok fazla geldi. Jo'nun üstüne gidip kendisiyle ağabeyi arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi. 

     

    Jo'nun eşi Amelia Gentleman, The Guardian'da göç politikalarını haberleştiren ödüllü bir gazeteci. Britanya'da oturma izni bulunan Karayip ülkeleri vatandaşlarının kötü muamele görüp yasadışı şekilde ülkeden çıkarılmasıyla ilgili haberi Windrush skandalına yol açmış ve Nisan 2018'de Amber Rudd'ın içişleri bakanlığından istifasıyla sonuçlanmıştı. 

    Artık çevreci Carrie Symonds ile hayat arkadaşı olan Boris Johnson'ın ayrıldığı eşi Marina Wheeler ile Amelia Gentleman'ın birbirleribe yakın olduğu da söyleniyor. 

    Bir kaynak Amelia-Marina ilişkisi için şunları söyledi:

    "Sevgili eltisinin Boris tarafından canına okumduğunu görmekten nefret ediyor. Marina rahim ağzı kanseriyle ilgili iki ameliyat olup nekahat evresindeyken, Boris Carrie Symonds ile gezip tozmakla meşguldü. Bu Amelia'ya uymadı ve Jo'ya bu konuda kök söktürdü."

    The Sun'ın yer verdiği bu spekülasyonla ilgili ilk etapta Amelia Gentleman ve Johnson kardeşlerden yorum gelmedi.

    2016'da AB'de kalmak için oy kullanmış olan Jo Johnson, üniversiteler ve bilim bakanı görevinden istifa ederken, en aşırı Brexitçilerden olan ve başbakan sıfatıyla anlaşmasız Brexit dayatan ağabeyiyle görüş ayrılıklarını gerekçe göstermişti.

    Küçük Johnson "Son haftalarda aileye sadakatimle ulusal çıkarlar arasında kaldım, bu, çizmsüz bir gerilim, dolayısıyla vekillik ve bakanlık görevlerimi başkalarının üstlenmesinin zamanı geldi" demişti. 

    BoJo, kardeşinin açıklamasını "AB konusunda anlaşamıyoruz, çünkü bu aileleri ve herkesi bölen bir mesele" dedi. 

     

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