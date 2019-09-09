Vışinskiy: Eski Ukrayna yönetimi, alenen suçumu itiraf etmemi istedi

Önceki günlerde mahkeme tarafından serbest bırakılan ve Rusya ile Ukrayna arasında mahkumların iadesine yönelik varılan anlaşma çerçevesinde Moskova’ya dönen Vışinskiy, Rossiya Segodnya Haber Ajansı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gözaltındayken avukatı üzerinden kendisine Kiev’in senaryosuna göre basın toplantısını düzenleyip ‘suçunu itiraf etme’ önerisinde bulunulduğunu ifade etti.

RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni, ‘Bana bunu yaparsam Rusya’ya dönemeyeceğim, ancak benim Avrupa’ya gidişimin organize edileceği, eşim ve anneme kavuşabileceğim ve her şeyin yoluna gireceği söylendi. Bu teklifi reddettim’ ifadesini kullandı.

Vışinskiy, hakkındaki davanın hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu tekrar vurgulayarak, ‘Ukrayna Güvenlik Servisi’nin bana yönelttiği suçlamaları öğrendiğimde bu suçlamalarla yargılanmayacağımı, asıl amaçlarının mahkum takası gerçekleşmediği sürece beni hapiste tutmak olduğunu anlamıştım zaten’ dedi.

Vışinskiy başkent Kiev'de Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, iki gün sonraysa çıkarıldığı Herson mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Vışinskiy'e, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan etmiş olan cumhuriyetleri destekleme ve vatana ihanet etme suçlamaları yöneltilmişti. Söz konusu suçlamalar Ukrayna yasalarına göre 15 seneye kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.