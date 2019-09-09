İtalya'da 2. Conte hükümeti parlamentodaki ilk sınavı geçti

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bu akşam yapılan güven oylamasına 609 milletvekili katılırken, 343 milletvekili lehte, 263 vekil ise aleyhte oy kullandı, 3 vekil de çekimser kaldı. Bu sonuçla M5S-PD-LEU koalisyon hükümeti, Temsilciler Meclisinden güvenoyu aldı.
Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oturumun sabahki bölümünde Giuseppe Conte, bu hükümetle yeni çözüm odaklı bir projenin başladığını belirtmişti.
Conte’nin konuşması sırasında, erken seçim isteyerek hükümeti bozan eski koalisyon ortağı Lig Partisinden sık sık itiraz ve "koltuk sevdalısı" ve "Bizi aldattın" çıkışları gelirken, Conte bu çıkışlara "Seçim istemek sorumsuzluktur." yanıtını verdi.
Conte’nin liderliğindeki M5S-PD-LEU koalisyonu, yarın da parlamentonun üst kanadı Senatoda güvenoyu arayacak.
HÜKÜMET KRİZİ
Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin, 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla patlak veren kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle tırmanmıştı.
Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen haftalarda iki tur siyasi istişarelerde bulunmuş, istişareler sırasında M5S ile PD, Conte'nin yeniden başbakanlığında yeni bir koalisyon hükümetinde ortak olmayı kabul etmişti. M5S ve PD'ye LEU'nun da destek vermesiyle 2. Conte hükümeti geçen hafta resmen kurulmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)