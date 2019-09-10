İspanya'da maliyeden şirketlere 'anlaşmasız Brexit' uyarısı

İngiltere ile AB arasında 31 Ekim'deki anlaşmasız ayrılık ihtimalinin her geçen gün artması üzerine İspanyol hükümeti hazırlıklarını hızlandırdı.
ÖZEL BİR TERCİHİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE OLARAK KABUL EDİLECEK
Anlaşmasız Brexit'ten doğacak ticari ve gümrük sorunlarına karşı İspanyol firmalarıyla toplantılar yapan Maliye, Dışişleri, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarından yetkililerin, olabilecek en kötü senaryoya hazırlıklı olunması tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.
İspanya'da hükümet, anlaşmasız Brexit olasılığın artması üzerine hem bakanlıklar hem de özerk yönetimler arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir komisyon kurarak, alınan önlemlerin uygulanmasında yaşanacak sorunları asgari düzeye indirmeye çalışıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)