'Michael Schumacher Paris'te gizli bir tedaviye tabi tutulacak'

Sözcü Skor'un Le Parisien gazetesinden aktardığı habere göre, Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı.
Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu ünvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995’te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-20004’de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.
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