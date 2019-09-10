'Michael Schumacher Paris'te gizli bir tedaviye tabi tutulacak'

Michael Schumacher'e Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli tedavisi uygulanacak.

Sözcü Skor'un Le Parisien gazetesinden aktardığı habere göre, Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı.

Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu ünvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995’te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-20004’de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.