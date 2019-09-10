Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan Türkiye ziyareti: Bakan Albayrak ile bir araya gelecekler

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti başkanlığında bir heyetin 11-12 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti başkanlığındaki heyette ayrıca Birinci Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterin ve Başkan Yardımcısı Betsy Nelson da yer alacak.

Türkiye, şu anda EBRD'nin en çok yatırım yaptığı ülke konumunda bulunuyor.

EBRD'nin Türkiye yatırımları, 10 yılda Türkiye'de 300 projeye 11.5 milyar euro kredi sağladı.

Chakrabarti liderliğindeki heyet, Ankara'da yapacağı görüşmeler sonrasında bankanın 2019-2014 dönemi için Türkiye'deki çalışma politikasını yönlendirecek yeni stratejisini açıklayacak.

Programda ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye'nin iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin yer alacağı bir panel etkinliği de düzenlenecek.