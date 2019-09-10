Aşırı sağcı Belçikalı siyasetçi çatıya çıktı: İslam işgali bitmeli

Videosunu sosyal medyadan paylaşan Dewinter; şehrin Romalılar, İspanyollar, Fransız ve Almanlardan sonra bu kez de İslam tarafından işgal edildiğini savundu.
Her dört Antwerp sakininden birinin Müslüman olduğunu, okul çağındaki çocuklarının yarısından fazlasının Müslüman ailelerden geldiğini söyleyen Dewinter, “Bu son bulmalı. Şehrimizin İslam tarafından işgali bitmeli” dedi.
Bij het begin van het politieke werkjaar een bijzonder initiatief: een statement vanop het dak van het Antwerpse stadhuis geflankeerd door een pas gerestaureerde adelaar! #HetStadIsVanOns @VBAntwerpen #Antwerpen pic.twitter.com/0x3528eLM2— Filip Dewinter (@FDW_VB) September 5, 2019
Ancak parti kamuoyunda yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı kışkırtmakla eleştiriliyor.
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