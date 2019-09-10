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16:08 10 Eylül 2019
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    Ursula von der Leyen

    AB Komisyonu'nun yeni üyeleri belirlendi: Üyelerinin neredeyse yarısı kadın

    © REUTERS / YVES HERMAN
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Ursula von der Leyen, 1 Kasım'da göreve başlayacak Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı. İlk kez bir kadının başkanlık ettiği komisyonda, Von der Leyen ile birlikte 13 kadın ve 14 erkek görev yapacak.

    AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenleyen Von der Leyen, 2019-2024 dönemi için yeni Komisyon üyelerinin görev dağılımını duyurdu.

    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Steinmeier ve Merkel, yeni AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i tebrik etti
    Von der Leyen'in açıkladığı yeni teşkilat şemasına göre, Komisyon'da üç kıdemli başkan yardımcısı ve beş başkan yardımcısı görev alacak. Kıdemli başkan yardımcıları aynı zamanda Komisyon üyesi olarak da görevlerini sürdürecek.

    Buna göre, kıdemli başkan yardımcılıklarına Hollandalı Frans Timmermans, Danimarkalı Margrethe Vestager ve Letonyalı Valdis Dombrovskis seçildi.

    Timmermans "Yeşil Avrupa" dosyasıyla çevre konularında, Vestager dijital çağ ve rekabet konularında, Dombrovskis ise ekonomi ve finansal konularda yetkili olacak.

    Diğer başkan yardımcıları ise Slovak Maros Sefcovic, Çek Vera Jourova, Hırvat Dubrovka Şuica ve Yunan Margaritis Schinas oldu.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’ne seçilen Josep Borrell aynı zamanda AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.

    GENİŞLEMEDEN SORUMLU ÜYELİĞE MACAR İSİM

    Komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu komisyon üyesi Macar Laszlo Trocsanyi oldu.

    Ursula von der Leyen
    © AFP 2019 / John Macdougall
    AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi
    Trocsanyi, 2014-2019 yıllarında Macaristan'da adalet bakanlığı görevini yürütmüştü.

    Öte yandan, Avusturyalı Johannes Hahn bütçe ve yönetimden sorumlu üyeliğe, Belçikalı Didier Reynders adaletten sorumlu üyeliğe, Bulgar Mariya Gabriel inovasyon ve gençlikten sorumlu üyeliğe, Güney Kıbrıs'tan Stella Kyriakides de sağlıktan sorumlu üyeliğe seçildi.

    AB Komisyonunun enerjiden sorumlu üyesi Estonyalı Kadri Simson, uluslararası ortaklıklardan sorumlu üyesi Finlandiyalı Jutta Urpilainen, iç pazardan sorumlu üyesi Fransız Sylvie Goulard oldu.

    Polonyalı Janusz Wojciechowski tarımdan sorumlu komisyon üyesi olarak atanırken, Portekizli Elisa Ferreira uyum ve reformlardan sorumlu komisyon üyesi, Rumen Rovana Plumb ulaştırmadan sorumlu komisyon üyesi, Sloven Janez Lenarcic kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi, İsveçli Ylva Johansson ise iç işlerinden sorumlu komisyon üyesi olarak belirlendi.

    Macaristan Soros
    © REUTERS / Bernadett Szabo
    Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki
    İrlandalı Phil Hogan ticaretten sorumlu komisyon üyeliğine, İtalyan Paolo Gentiloni ekonomiden sorumlu komisyon üyeliğine, Litvanyalı Virginijus Sinkevicius çevre ve okyanuslardan sorumlu komisyon üyeliğine, Lüksemburglu Nicolas Schmit istihdamdan sorumlu komisyon üyeliğine, Maltalı Helena Dalli eşitlikten sorumlu komisyon üyeliğine seçildi.

    Birlikten 31 Ekim'de ayrılması öngörülen İngiltere ise yeni Komisyon'a aday göstermeyeceğini açıklamıştı.

    AB KOMİSYONUNDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ

    Von der Leyen, başkanlığa seçilmesinin ardından Komisyon'da cinsiyet eşitliği sağlayacağı sözünü vermişti.

    13 kadın ve 14 erkek üyeden oluşan yeni Komisyon'da cinsiyet eşitliği gözetildi.

    PARLAMENTO ONAYI GEREKİYOR

    Brüksel, Avrupa Komisyonu merkezi, AB bayrakları
    © REUTERS / Yves Herman
    AB Komisyonu'ndan İtalya'ya ikinci bütçe mektubu
    AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in aday listesi, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) onayına sunulacak. Adaylar, kendilerine verilen dosyalarla ilgili AP komitelerinin önüne çıkarak onay isteyecekler. Adayların AP komitelerinden onay alması durumunda, liste AP Başkanına gidecek. Daha sonra, AB Komisyonu Başkanı, Yüksek Temsilci ve Komisyon üyeleri Genel Kurul oylamasına tabi tutulacak. Onay alınması durumunda, ekip 1 Kasım'da göreve başlayacak ve görev süreleri 31 Ekim 2024'te sona erecek.

    Birliğin yasama sürecini başlatan Komisyon, yürütme organı olarak da AB'nin müktesebatını, bütçesini ve programlarını uyguluyor ayrıca idari denetimini gerçekleştiriyor.

     

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    Etiketler:
    Johannes Hahn, Avusturya, Laszlo Trocsanyi, josep Borrell, Margaritis Schinas, Vera Jourova, Maros Sefcovic, Valdis Dombrovskis, Letonya, Margrethe Vestager, Danimarka, Frans Timmermans, Hollanda, Ursula von Der Leyen, Avrupa Birliği
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