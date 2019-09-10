İngiltere'den İran'a 'neden Suriye'ye petrol sattın' tepkisi

İngiliz hükümeti, İran'ın Suriye hükümetine petrol tedarik etmesine tepki gösterdi ve bu ülkenin Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın, Cebelitarık hükümetince alıkonulan 'Grace 1' adlı tankerin serbest bırakılması sürecinde Suriye ya da Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı başka bir yerdeki bir teşekküle petrol temin etmeyeceğine dair güvence verdiği öne sürüldü.

"İran'ın bu güvenceyi ihlal ettiği ve petrolün Suriye ve Esad'in katil rejimine verildiği açıktır" ifadelerine yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın da bu adımı kınamak için İran'ın Londra Büyükelçisi'ni çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın bu eyleminin uluslararası normların kabul edilemez bir şekilde ihlali anlamına geldiği ve İngiltere'nin konuyu Birleşmiş Milletler (BM) gündemine getireceği kaydedildi.

Bakan Raab da konuya ilişkin açıklamasında, "Esad'ın acımasız rejimine yapılan bu petrol satışı, İran hükümetinin bölgesel güvenliği bozmaya dönük eylemlerinin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Raab, İran'ın izolasyondan çıkmasını istediklerini ancak bunun yolunun verilen sözü tutmak ve uluslararası sisteme dayalı kurallara uymaktan geçtiğine vurgu yaptı.