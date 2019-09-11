JP Morgan Chase: Boris Johnson muhtemelen istifa edecek

JP Morgan Birşeşik Krallık Ekonomi Başkanı Malcoml Barr’ın notunda ayrıca, Johnson önündeki alternatifler arasında kabul edilebilir bir ayrılık anlaşması sunmak ya da 31 Ekim tarihinde ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılması sözünden dönmesi olduğu belirtildi.Anlaşmasız Brexit yoluyla Avrupa Birliği'nden ayrılacağı duyuran İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentonun bu durumu engelleyen yasa çıkarması sonucu erken seçim seçim teklifi yapmış, ancak teklifinin 2 kez reddedilmesiyle daha da zor bir durumda düşmüştü.