İngiltere'de okuyan yabancı öğrencileri sevindiren karar: Mezun olduktan sonra 2 yıl daha ülkede kalabilecekler

İngiltere’de okuyan yabancı öğrencilerin üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen vize süresi dört aydan iki yıla çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gündeme getirilen yasa tasarıyla birlikte gelecek yıl itibarıyla üniversite ve yüksek lisans derecelerine sahip olan öğrenciler İngiltere’de iki yıl boyunca iş arayabilecek.

Tasarıya göre, verilecek vizelere bir üst sınır uygulanmayacak ve yeni mezunların çalışacakları işlerin niteliği konusunda da bir sınırlama olmayacak

Kararın 450 bin civarında öğrenciyi etkilemesi bekleniyor.

Yasa tasarısı, başbakanken istifa eden Theresa May'in içişleri bakanı olduğu 2012'deki göç kanununda değişiklik öngörüyor. Bu kanuna göre öğrencilere sadece dört ay süre veriliyordu.

Söz konusu hamle uluslararası öğrencilerin İngiltere'deki üniversitelere kayıt oranının düşmesinin ardından geldi.

'YILLAR ÖNCE DEĞİŞMELİYDİ'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sayede öğrencilerin 'potansiyellerini ortaya koyacağını ve İngiltere'de kariyer yapacaklarını’ savundu.

Maliye Bakanı Sajid Javid de “Geç bile kalındı” derken, “Bu aptalca yasa yıllar önce değişmeliydi” ifadelerini kullandı.

Tüm İngiltere Üniversiteleri Genel Müdürü Alistair Jarvis de kararı memnuniyetle karşıladı. Jarvis, bunun İngiltere ekonomisi için iyi olacağını ve ülkeyi ‘eğitim için ilk tercih’ haline getireceğini söyledi.

Ancak İngiltere Göç İzleme Örgütü kararın ‘pek de akıllıca’ olmadığını savundu. Örgüte göre bu değişiklik, iş bulmak isteyenlerin İngiltere'de eğitim almayı ‘arka kapı’ olarak görmesine neden olacak.