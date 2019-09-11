İngiltere'de okuyan yabancı öğrencileri sevindiren karar: Mezun olduktan sonra 2 yıl daha ülkede kalabilecekler

Tasarıya göre, verilecek vizelere bir üst sınır uygulanmayacak ve yeni mezunların çalışacakları işlerin niteliği konusunda da bir sınırlama olmayacak
Kararın 450 bin civarında öğrenciyi etkilemesi bekleniyor.
Yasa tasarısı, başbakanken istifa eden Theresa May'in içişleri bakanı olduğu 2012'deki göç kanununda değişiklik öngörüyor. Bu kanuna göre öğrencilere sadece dört ay süre veriliyordu.
'YILLAR ÖNCE DEĞİŞMELİYDİ'
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu sayede öğrencilerin 'potansiyellerini ortaya koyacağını ve İngiltere'de kariyer yapacaklarını’ savundu.
Maliye Bakanı Sajid Javid de “Geç bile kalındı” derken, “Bu aptalca yasa yıllar önce değişmeliydi” ifadelerini kullandı.
Tüm İngiltere Üniversiteleri Genel Müdürü Alistair Jarvis de kararı memnuniyetle karşıladı. Jarvis, bunun İngiltere ekonomisi için iyi olacağını ve ülkeyi ‘eğitim için ilk tercih’ haline getireceğini söyledi.
Ancak İngiltere Göç İzleme Örgütü kararın ‘pek de akıllıca’ olmadığını savundu. Örgüte göre bu değişiklik, iş bulmak isteyenlerin İngiltere'de eğitim almayı ‘arka kapı’ olarak görmesine neden olacak.
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