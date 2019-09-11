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13:23 11 Eylül 2019
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    İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı Linde de 'daha fazla feminist politika' dedi

    © AFP 2019 / JONAS EKSTROMER
    Avrupa
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    Kendisini 'dünyanın ilk feminist hükümeti' olarak tanıtan, feminist bir dış politika kılavuzu hazırlayan İsveç’te dışişleri bakanlığı koltuğuna yeni oturan Ann Linde, bu tutumu sürdüreceklerini söyledi.

    İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı Isabella Lovin ve İsveçli kadın bakanlar
    © AFP 2019 / Johan SCHIFF
    İsveçli kadın bakanlardan Trump'a feminist gönderme
    ‘Daha güvenli ve adil bir dünya’ için feminist dış politika izleyeceğini duyuran İsveç, bu konudaki tutumunu kararlılıkla sürdürüyor. Feminist politika fikrinin temelini atan halefi Margot Wallström’den boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ann Linde ‘daha fazlasını yapacaklarının’ teminatını verdi.

    Linde, “Benim rolümün; barışa, özgürlüğe ve güvenliğe katkıda bulunan bu dış politikayı ön plana almak olduğunu düşünüyorum. Feminist bir dış politika izlemeye devam edeceğiz” dedi.

    Yeni bakanı kamuoyuna duyuran Başbakan Stefan Löfven de, “Ann Linden uzun yıllar boyunca dış politika alanında çalıştı. Bu nedenle oldukça geniş bir bilgisi ve dünya çapında bağlantıları var, bu da yeni rolüne büyük katkı saplayacaktır” ifadelerini kullandı.

    İRAN’DA BAŞÖRTÜSÜ TAKMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    İsveç Ticaret Bakanı Ann Linde
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    İsveç'in 'feminist' hükümeti, yetkililerin İran'da başörtüsü takma kararını savundu
    Ann Linde, Ticaret Bakanlığı görevini sürdürdüğü dönemde 2017 yılında İran'a yaptığı ziyarette başörtüsü takması nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

    İranlı aktivistler ve kadın örgütleri, Linde’nin kadına baskının aracı haline gelen başörtüyü takmasını ‘çifte standart’ olarak nitelemiş, evrensel hak ve özgürlükler mücadelesine zarar verdiğini vurgulamıştı.

    Linde ise İran'daki yasaları çiğnemek istemediğini söyleyerek savunmuştu.

    'CİNSİYET EŞİTLİĞİ, BARIŞ VE GÜVENLİĞİN ÖZÜDÜR'

    Duvar resmi
    © Flickr /
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    İsveç'in bir önceki Dışişleri Bakanı Margot Wallström geçen yıl feminist dış politika kılavuzu hazırlayarak, 'dünya genelinde cinsiyetler arasında eşitliği sağlamayı, kadın ve kız çocuklarının temel haklarını desteklemeyi amaçladıklarını' duyurmuştu.

    Kılavuzda, "cinsiyet eşitliği hükümetin barış ve güvenlik gibi bilumum hedeflerine ulaşmasının özünü oluşturur” gibi ifadeler yer alıyordu.

    2014 yılından beri görevde olan Wallström geçen hafta ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini söyleyerek istifa etti.

     

    Etiketler:
    Ann Linde, Margot Wallström, dışişleri bakanı, feminist, İsveç
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