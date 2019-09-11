İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı Linde de 'daha fazla feminist politika' dedi

Linde, “Benim rolümün; barışa, özgürlüğe ve güvenliğe katkıda bulunan bu dış politikayı ön plana almak olduğunu düşünüyorum. Feminist bir dış politika izlemeye devam edeceğiz” dedi.
Yeni bakanı kamuoyuna duyuran Başbakan Stefan Löfven de, “Ann Linden uzun yıllar boyunca dış politika alanında çalıştı. Bu nedenle oldukça geniş bir bilgisi ve dünya çapında bağlantıları var, bu da yeni rolüne büyük katkı saplayacaktır” ifadelerini kullandı.
İRAN’DA BAŞÖRTÜSÜ TAKMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
İranlı aktivistler ve kadın örgütleri, Linde’nin kadına baskının aracı haline gelen başörtüyü takmasını ‘çifte standart’ olarak nitelemiş, evrensel hak ve özgürlükler mücadelesine zarar verdiğini vurgulamıştı.
Linde ise İran'daki yasaları çiğnemek istemediğini söyleyerek savunmuştu.
'CİNSİYET EŞİTLİĞİ, BARIŞ VE GÜVENLİĞİN ÖZÜDÜR'
Kılavuzda, "cinsiyet eşitliği hükümetin barış ve güvenlik gibi bilumum hedeflerine ulaşmasının özünü oluşturur” gibi ifadeler yer alıyordu.
2014 yılından beri görevde olan Wallström geçen hafta ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini söyleyerek istifa etti.
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