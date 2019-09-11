Fransa’da mahkeme iş gezisinde cinsel birliktelik sırasında ölen işçinin, ‘iş kazası sonucu’ öldüğüne hükmetti

Bir güvenlik çalışanı, iş gezisi için gönderildiği kuzey Fransa’nın Loiret şehrinde tanımadığı bir kadınla cinsel birliktelik yaşarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Şirket, kendisini savunmak adına Paris’in doğusundaki Meaux şehrinde görülen başka bir mahkeme celsesini örnek verdi. Bu durumda ölüm, maktulün işini yarıda bırakarak tümüyle kişisel çıkarlarını gözeterek ve işinden bağımsız olarak hareket etmesi sonucu meydana gelmişti. Bu sebeple de çalışan, eylem sırasında artık iş seyahatinde kabul edilemeyeceğinden, şirketin de herhangi bir sorumluluğu bulunmuyordu.
Bununla beraber ölüm işin gerektirdiği bir eylemden ötürü değil, çalışanın tamamıyla hür iradesiyle yabancı bir kadınla kurduğu cinsel birliktelik sonucu yaşanmıştı.
Alınan karara göre, bir işçinin başına gelen kazanın işin gerekliliğinden ötürü mü yoksa işçinin günlük eylemlerinden ötürü mü olduğuna bakılmaksızın işveren sorumlu tutuluyor. Aynı zamanda bu durumda işverenin elinde kazanın işçinin iş tanımıyla alakalı olmayan bir sebepten gerçekleştiğine dair kanıt olması da işe yaramıyor. Bununla beraber mahkeme, cinsel birlikteliği de günlük eylemlerin bir parçası kabul ederek bu hususu da söz konusu karara dâhil kabul etti.
İş hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat olan Sarah Balluet’in açıklamasına göre bu karar, Fransa’nın en yüksek yargı mercii olan Yargıtay’a taşınabilir.
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