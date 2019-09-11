‘Ukrayna, Rusya’yla ikili anlaşmaların feshine dair sürecini askıya aldı’

Kommersant’ın haberine göre Ukrayna, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko döneminde ivme kazanan Rusya ile olan ikili anlaşmaların feshi sürecini askıya aldı.

Rusya ile olan anlaşmaların tek taraflı olarak reddedilmesine ilişkin beyan süreci, 2014 yılında Donbass’ta baş gösteren ayrılıkçı gösteriler ve Kırım’ın yeniden Rusya’ya bağlanmasını takriben başladı. Kommersant’a göre, Kiev şimdi anlaşmaların fesih sürecine dair Moskova’ya ihbarda bulunmayı kesti.

Aynı durum, Ukrayna’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesinde dahil olduğu belgelerde de söz konusu. Yakın zamanda Ukrayna ve Rusya arasında vadesi dolmuş olan anlaşmalar arasında 1 Nisan’da geçerliliği biten ‘Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması’ ve 6 Şubat’ta geçerliliği sona eren 1995 tarihli ‘Hukuki Bilgi Alışverişi Anlaşması’ da bu kapsamda yer alıyor.

İkili anlamda bu durumda toplamda yaklaşık 400 belge bulunuyor. Ukrayna’nın sonlandırdığı ve sonlandırmaya hazırlandığı Rusya ile olan anlaşmalarla ilgili veriler en son geçtiğimiz sonbaharda açıklanmıştı.

‘ZELENSKİY HÜKÜMETİ MEŞGUL OLABİLİR’

Kommersant’ın haberine göre anlaşmalara son verme sürecinin askıya alınması, Ukrayna’nın yeni lideri Vladimir Zelenskiy ve ekibinin henüz şahsi meseleleriyle fazlaca meşgul olmalarından ötürü bu tür işlere vakit bulamamalarından kaynaklanıyor olabilir.

Gazeteye konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, eski uygulamanın yeniden başlatılması veya bu uygulamadan vazgeçilmesinin, Zelenskiy döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin değişip değişmeyeceğini anlamaya dair bir ipucu olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Kaynağa göre, diplomatik ilişkiler kurma, hükümetlerası temas ve kültür merkezlerinin işleyişine dair anlaşmalar, Poroşenko döneminde olduğu gibi şimdi de yürürlükte. Bunun yanında söz konusu dönemde taraflar, suçluların ve rehinelerin karşılıklı iadesi ve geri kabülü konusunda de etkileşim halinde.

Aynı zamanda Rusya ve Ukrayna arasında süregelen ihtilaflı dönemlerde dahi, iki taraf da nükleer enerji konularındaki işbirliklerine dair anlaşmaları soru işaretleri ile karşı karşıya bırakmadı.

Ukrayna ve Rusya arasında 7 Eylül’de 35’e 35 formülüne göre toplamda 70 tutuklu ve esir eş zamanlı olarak takas edildi. Söz konusu tutuklular arasında Kerç boğazı krizi sonrasında Rusya’da tutuklanan 24 Ukraynalı denizci de yer aldı.