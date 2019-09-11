‘Ukrayna, Rusya’yla ikili anlaşmaların feshine dair sürecini askıya aldı’

Rusya ile olan anlaşmaların tek taraflı olarak reddedilmesine ilişkin beyan süreci, 2014 yılında Donbass’ta baş gösteren ayrılıkçı gösteriler ve Kırım’ın yeniden Rusya’ya bağlanmasını takriben başladı. Kommersant’a göre, Kiev şimdi anlaşmaların fesih sürecine dair Moskova’ya ihbarda bulunmayı kesti.
İkili anlamda bu durumda toplamda yaklaşık 400 belge bulunuyor. Ukrayna’nın sonlandırdığı ve sonlandırmaya hazırlandığı Rusya ile olan anlaşmalarla ilgili veriler en son geçtiğimiz sonbaharda açıklanmıştı.
‘ZELENSKİY HÜKÜMETİ MEŞGUL OLABİLİR’
Kommersant’ın haberine göre anlaşmalara son verme sürecinin askıya alınması, Ukrayna’nın yeni lideri Vladimir Zelenskiy ve ekibinin henüz şahsi meseleleriyle fazlaca meşgul olmalarından ötürü bu tür işlere vakit bulamamalarından kaynaklanıyor olabilir.
Kaynağa göre, diplomatik ilişkiler kurma, hükümetlerası temas ve kültür merkezlerinin işleyişine dair anlaşmalar, Poroşenko döneminde olduğu gibi şimdi de yürürlükte. Bunun yanında söz konusu dönemde taraflar, suçluların ve rehinelerin karşılıklı iadesi ve geri kabülü konusunda de etkileşim halinde.
Ukrayna ve Rusya arasında 7 Eylül’de 35’e 35 formülüne göre toplamda 70 tutuklu ve esir eş zamanlı olarak takas edildi. Söz konusu tutuklular arasında Kerç boğazı krizi sonrasında Rusya’da tutuklanan 24 Ukraynalı denizci de yer aldı.
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