Amsterdam, kadın ve eşcinselleri aşağılayan vaazların verildiği camileri kapatacak

Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanı olan Halsema, yerel AT5 kanalına yaptığı açıklamada, kadın ve eşcinsel karşıtı görüşleri nedeniyle son dönemde yoğun tartışmalara neden olan camilere ilişkin rahatsızlığını dile getirdi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Halsema, imamların, kadınları aşağılayan, eşcinselliğin günah olduğunu savunan vaazlar verdiği camilere karşı harekete geçeceğini, bu tür olumsuz görüşlerde ısrar eden camileri ise kapatacağını vurguladı.

Amsterdam'ın inanç ve inancı yaşama özgürlüğü prensiplerini benimsediğini belirten Halsema, şunları söyledi:

"Ama biz köktendinciliğe hayır diyoruz. Fikirlerinizi başkalarına dayatırsanız, hukukun üstünlüğüne karşı saldırgan bir tutum takımırsanız, o hukuk devleti tarafından korunamazsınız. Amsterdam'da anti-demokratik vaazların verildiği birkaç cami var. Onları yakından izliyoruz. Buna devam ederlerse bizimle ciddi sorun yaşayacaklar".

Amsterdam Belediye Başkanı, tartışmaların odağındaki Selefi örgütleri ile işbirliği yapmayacaklarını da açıkladı. Halsema, "Eşit haklara saygı duymayan gruplarla istişare geçmişte kaldı. Kadın ve erkek eşitliğini ciddiye almayan insanlarla masaya oturmam" diye konuştu.

Belediye başkanının, radikal görüşlerin savunulduğu camileri kapatma açıklaması, sağ partiler tarafından olumlu karşılandı.

Muhalefetteki sosyal demokrat çizgideki İşçi Partisi (PvdA) ise Halsema'ya tepkili.

PvdA Amsterdam İl Başkanı Sofyan Mbraki, camileri kapatmanın yasal dayanağı bulunmadığını savunarak, ibadethaneler yerine, vaaz veren imamlara yaptırım uygulanmasını istedi.