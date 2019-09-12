İngiliz generalden Rusya'yla yeni 'büyük oyun' uyarısı

'Büyük oyun', 19. yüzyılda başta Afganistan olmak üzere Orta ve Güney Asya toprakları yüzünden İngiliz ve Rus imparatorlukları arasında yaşanan politik ve diplomatik mücadele için kullanılan tarihi bir terim.

The Telegraph’ın aktardığına göre Sanders, 'büyük güç rekabetine dönüşün', modern savaşın hem savaş alanında hem de siber alanda yapıldığı anlamına geldiğini söyledi.

Hükümetin, askeri araçlardan sivil krizlerden sorumlu kurumlara kadar elindeki tüm kaynakları koordine etmek için yeni yönteme ihtiyacı olduğunu dile getiren general, geçen yıl Salisbury’de Skripal’lere yapılan saldırıya tepkinin 'inanılmaz etkili' ve farklı hükümet kurumlarının krizi çözmek için nasıl bir araya geldiğinin iyi bir örneği olduğunu ifade etti.

Sanders, Rusya ve Çin gibi ülkelerin 'steroitli' yeni bir 'büyük oyun' başlatma riski olduğundan Salisbury’de yaşanana benzer olaylara anında tepki verecek ve sürekli faaliyet içinde olacak yeni ulusal bir organa ihtiyaç olduğuna işaret etti.

İngiltere’nin her gün siber alanda, 'düşman ülkeler ve şiddet uygulayan aşırılık yanlıları tarafından' saldırı hedefi olma tehdidiyle yaşadığı uyarısında bulunan komutan, ülkenin stratejik tehditlere karşı dayanıklılığını arttırmak için Cobra dışında yeni bir kriz yönetim mekanizmasının oluşturulması gerektiğini savundu.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti. İngiltere, olaydan Moskova yönetimi sorumlu tutmuş, Rusya iddialarını birçok kez yalanlamıştı.