Hollanda'da ötenazinin sınırlarını belirleyecek kritik dava sonuçlandı: Doktor suçsuz bulundu

Hollanda’da ötenazi uyguladığı Alzheimerlı hastasının rızasını teyit etme konusunda yetersiz kalmakla suçlanan doktor hakkında açılan dava düştü. Mahkeme heyeti doktorun gerekli özeni gösterdiği sonucuna vardı. Davanın, bu gibi durumlarda uygulamanın sınırları ve hasta rızası konusunda emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Ötenaziyi yasallaştıran ilk ülke olan Hollanda’da görülen ve demans yaşayan hastalara ötenazinin nasıl uygulanacağı konusunda oldukça kritik sayılan dava sonuçlandı.

Adı Catharina A. olarak açıklanan doktor, kasten öldürmek suçundan yargılandığı ancak savcılığın ceza talep etmediği davada suçsuz bulundu.

Lahey’de görülen davada mahkeme, kadın hastanın demansının çok ilerlediğine, açık bir şekilde acı çektiğine ve ölmek istediğine dair bir talepte bulunamayacak durumda olduğuna hükmetti. Mahkeme, hastanın talebini yerine getiren doktorun elinden geleni yaptığını savundu.

'DOKTORLAR YASADA KAYBOLDU'

Doktor için hapis cezası talep etmediklerini o dönemde de vurgulayan savcılık, bu davayla uygulamanın kurallarını ve hasta rızasının sınırlarını belirlemeye çalıştıklarını belirtiyordu.

Bu nedenle kararın gelecek ötenazi vakaları için bir rehber olması bekleniyor.

‘Expertisecentrum Euthanasie’ merkezinin yöneticisi Steven Pleiter, kararı memnuniyetle karşıladı.

Pleiter, “Pek çok doktor yasada kayboldu ve ailelerin baskısıyla karşılaşıyor. Ötenazinin ne zaman gerçekleşeceğine kim karar verecek? Üçüncü taraflar. Bu nedenle bu doğru yönde alınmış bir karar. Yargıçlar gibi biz doktorun yasal çerçevede hareket ettiğini düşünüyoruz ve isteğini açıklamayacak durumda olan biri söz konusu olduğunda yaşama iradesi yol göstermeli” dedi.

NE OLMUŞTU?

Şu anda emekli olan doktor, 2016 yılında ilerlemiş derecede Alzheimer yaşayan 74 yaşındaki kadın hastasının ötenazi talebini yerine getirmişti.

Dört yıl bu hastalıkla yaşayan kadın da bakıma muhtaç bir duruma düşmeden önce ötenazi uygulanmasını istediği bir belge kaleme almıştı. Ancak kadın “Ne zaman öleceğime karar verebilmek istiyorum, hâlâ hissedebiliyorken ve doğru zamanın geldiğini düşündüğümde” notunu düşmüştü.

Kadının bu aşamaya ilerlediğini düşünen doktor, ilk talebine istinaden ötenazi uygulanması gerektiğine karar verdi. İki ayrı doktor da bu kararı onayladı. Daha sonra doktor kadının kahvesine yatıştırıcı ilaç koydu ve böylece hasta bilincini kaybetti.

Ancak bu aşamada hasta uyandı ve süreç, kızıyla eşinin yardımıyla süreç tamamlanabildi. Hastanın direnç göstermesinden hareket eden savcılık ise, doktorun kadının onayını teyit etmek için yeterince çaba sarf etmediğini savunarak dava açtı.