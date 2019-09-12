Hollanda'da ötenazinin sınırlarını belirleyecek kritik dava sonuçlandı: Doktor suçsuz bulundu

Adı Catharina A. olarak açıklanan doktor, kasten öldürmek suçundan yargılandığı ancak savcılığın ceza talep etmediği davada suçsuz bulundu.
Lahey’de görülen davada mahkeme, kadın hastanın demansının çok ilerlediğine, açık bir şekilde acı çektiğine ve ölmek istediğine dair bir talepte bulunamayacak durumda olduğuna hükmetti. Mahkeme, hastanın talebini yerine getiren doktorun elinden geleni yaptığını savundu.
'DOKTORLAR YASADA KAYBOLDU'
Bu nedenle kararın gelecek ötenazi vakaları için bir rehber olması bekleniyor.
‘Expertisecentrum Euthanasie’ merkezinin yöneticisi Steven Pleiter, kararı memnuniyetle karşıladı.
Pleiter, “Pek çok doktor yasada kayboldu ve ailelerin baskısıyla karşılaşıyor. Ötenazinin ne zaman gerçekleşeceğine kim karar verecek? Üçüncü taraflar. Bu nedenle bu doğru yönde alınmış bir karar. Yargıçlar gibi biz doktorun yasal çerçevede hareket ettiğini düşünüyoruz ve isteğini açıklamayacak durumda olan biri söz konusu olduğunda yaşama iradesi yol göstermeli” dedi.
NE OLMUŞTU?
Dört yıl bu hastalıkla yaşayan kadın da bakıma muhtaç bir duruma düşmeden önce ötenazi uygulanmasını istediği bir belge kaleme almıştı. Ancak kadın “Ne zaman öleceğime karar verebilmek istiyorum, hâlâ hissedebiliyorken ve doğru zamanın geldiğini düşündüğümde” notunu düşmüştü.
Kadının bu aşamaya ilerlediğini düşünen doktor, ilk talebine istinaden ötenazi uygulanması gerektiğine karar verdi. İki ayrı doktor da bu kararı onayladı. Daha sonra doktor kadının kahvesine yatıştırıcı ilaç koydu ve böylece hasta bilincini kaybetti.
Ancak bu aşamada hasta uyandı ve süreç, kızıyla eşinin yardımıyla süreç tamamlanabildi. Hastanın direnç göstermesinden hareket eden savcılık ise, doktorun kadının onayını teyit etmek için yeterince çaba sarf etmediğini savunarak dava açtı.
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