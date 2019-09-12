Fransa, Facebook'un kripto parası Libra'yı veto etti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) sanal para birimleri hakkında düzenlediği konferansta konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, “Tümüyle açık olmak istiyorum: bu koşullar altında Libra’nın Avrupa topraklarında gelişmesine izin veremeyiz” dedi.

“Ülkelerin parasal egemenlikleri, paranın özelleştirilmesi ihtimali nedeniyle tehlikede” diyen Bakan, dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcı olabileceğine dikkat çekti.

DİĞER ÜLKELER TAKİP EDEBİLİR

Libra gibi kripto paralar için daha önce de “Bağımsız bir para birimi olması söz konusu bile değil” diyen Le Maire, G7 ülkelerinin merkez bankası yöneticilerini konuya dair inceleme yapmaya çağırmıştı.

Diğer Avrupa ülkelerinin de Fransa’nın bu tutumunu benimseyebileceği konuşuluyor.

Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’yı 2020 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Sosyal medya devinin bu konuda Visa, Mastercard, Uber ve PayPal’in bulunduğu birçok şirketin desteğini aldığı belirtiliyor.

Ancak ABD dahil olmak üzere pek çok hükümet ve devlet bankaları kripto paralara temkinli yaklaşıyor. Yetkililer paranın işleyiş mekanizması konusunda endişelerini dile getiriyor, ayrıca kara para aklama ve terör finansmanında kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.