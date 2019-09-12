‘Modenalı âşıklar’ olarak bilinen, el ele tutuşan iskeletler 2 erkeğe aitmiş

El ele tutuşmuş bir halde bulundukları için kamuoyunda ‘Modenalı âşıklar’ olarak adlandırılan iskeletlerin iki erkeğe ait olduğu belirtildi.

İtalya’nın kuzeyindeki Modena’da 2011 yılında el ele tutuşmuş bir şekilde bulunan iki iskeletin cinsiyeti, bugüne kadar ‘âşık kadın ve erkek’ hikâyesi yazanları ters köşeye düşürmüş olabilir.

İskeletler çok kötü korunduğu için bu zamana kadar herhangi bir tespit yapamayan arkeologlar, diş minesindeki proteini kullanarak cinsiyet belirlemeye izin veren bir teknoloji sayesinde iskeletlerin iki erkeğe ait olduğunu tespit etti.

MS 4 ile 6. yüzyıldan kalma olduğu düşünülen iskeletlerin ait olduğu kişiler arasındaki ilişki ise arkeologlara göre hâlâ gizemini koruyor. Araştırmacılar iki yetişkin erkeğin özellikle el ele gömüldüğünü düşünüyor.

Araştırma ekibinden Federico Lugli, Rai’ye yaptığı açıklamada; iki erkeğin kardeş, kuzen veya birlikte savaşırken yaşamını yitirmiş iki asker olabileceği seçeneklerinin de teoriler arasında bulunduğunu söyledi.

Bologna Üniversitesi’nden araştırmacılar da bulgular sayesinde o dönem İtalya’daki defin uygulamalarına dair detaylı bilgi elde edebileceklerini belirtti.