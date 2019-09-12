BoJo'dan Kraliçe'ye yalan söylediği iddialarına yalanlama

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından sadece birkaç hafta önce parlamentoyu askıya almasının nedenleri hakkında Kraliçe 2. Elizabeth'e yalan söylediği iddialarını reddetti.

Ancak İngiliz hükümeti bugün, anlaşmasız Brexit stratejisinin AB'den çıkışın ardından gıda ve ilaç kıtlığı, limanlardaki sorunların ve sokaklardaki isyanların öngörülmesinin kaçınılmaz en kötü senaryo olduğu konusunda ısrar etti.

Temmuz ayında göreve başlayan Johnson, anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim'de Brexit'in gerçekleşeceğine söz vermişti. Ancak çok sayıda vekil, kampanyacı, iktisatçı ve işletme, anlaşmasız Brexit'in ekonomik olarak yıkıcı olacağından korkuyor.

Vekiller, hükümeti 31 Ekim'de AB'den ayrılmasına ilişkin resmi değerlendirme yapmaya zorladı. Belgede olası gıda ve ilaç sıkıntısı, limanlardaki sıkıntılar ve sokaklardaki isyanlar açıklandı. Ancak Johnson bu senaryonun bu şekilde bitmeyeceğini savunarak, "Bu, devlet memurlarının hazırlıklı olması gereken en kötü durum senaryosudur ancak son birkaç ay içinde ve özellikle de göreve başladığımdan bu yana geçen 50 gün boyunca hazırlıklarımızı büyük ölçüde hızlandırdık" açıklamasında bulundu.

Muhalif politikacılara göre, hükümetin hazırladığı doküman Johnson'un AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılma konusunda kayıtsız olduğunu gösteriyor.