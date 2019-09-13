Macron'a yakınlığıyla bilinen Fransa Ulusal Meclis Başkanı hakkında, 'yasa dışı şekilde maddi çıkar' soruşturması

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakınlığıyla bilinen Ferrand hakkında savcılık tarafından "yasa dışı şekilde maddi çıkar sağladığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ferrand, soruşturmanın açılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, meclis başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini belirtti.

Le Canard Enchaine gazetesi, 2017'deki haberinde, Ferrand'ın 2011'de resmi bir sağlık kurumunun genel müdürü olduğu sırada, Brest'de bir sağlık merkezinin kurulması için eşinin yeni satın aldığı 375 bin avro değerindeki ofisi kiraladığını yazmıştı. Gazetenin haberinde, Ferrand'ın, başında olduğu kurumu kullanarak eşinin bu ofisi satın alabilmesi için bankaya kefil olduğu belirtilmişti. Ferrand'ın ayrıca sağlık kurumunun bütçesini kullanarak söz konusu ofise 184 bin avroluk tadilat yaptırdığı kaydedilmişti.

Bunun üzerine Brest Savcılığı soruşturma açmış ancak takipsizlik kararı verilmişti. Soruşturmanın yolsuzlukla mücadele eden Anticor Derneğinin şikayeti üzerine yeniden açıldığı belirtildi.