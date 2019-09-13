Fransa'da vergi kaçıran eski vekil ve eşine hapis cezası

Fransa'da eski vekil ve Levallois Belediye Başkanı Patrick Balkany ve eşi Isabelle Balkany, yaklaşık 4 milyon euroluk vergi kaçırmakla suçlandı.

Fransa'da vergi kaçırmakla yargılanan eski vekil ve belediye başkanı Patrick Balkany ve eşi Isabelle'in davası bugün görüldü.

Vergi Mahkemesi'nde görülen davada Patrick Balkany'ye vergi kaçırmaktan 4 yıl, eşine ise 3 yıl hapis cezası verildi. Dava sonrası Patrick Balkany’nin tutuklanarak cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Fransa'nın en ünlü ceza avukatı olan Eric Dupond-Moretti tarafından savunulan Balkany çiftine tarihi bir ceza veren mahkeme, örnek teşkil eden cezanın yüksekliği yüzünden eleştirildi.

Para aklama, yolsuzluk gibi farklı suçlarla da başka mahkemelerce yargılanması beklenen 71 yaşındaki Patrick Balkany'nin avukatı dava sonrası yapığı basın açıklamasında temyize başvurulacağını duyurdu.

Daha önce soruşturma sürecinde intihar girişiminde bulunan Isabelle'in 3 yıllık hapis cezasını evde elektronik bileklikle çekebileceği öğrenilirken ayrıca 10 yıl boyunca kendisi ve eşinin siyaset yasağına çarptırıldığı açıklandı.