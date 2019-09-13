Fransa'da vergi kaçıran eski vekil ve eşine hapis cezası

Vergi Mahkemesi'nde görülen davada Patrick Balkany'ye vergi kaçırmaktan 4 yıl, eşine ise 3 yıl hapis cezası verildi. Dava sonrası Patrick Balkany’nin tutuklanarak cezaevine nakledildiği öğrenildi.
Fransa'nın en ünlü ceza avukatı olan Eric Dupond-Moretti tarafından savunulan Balkany çiftine tarihi bir ceza veren mahkeme, örnek teşkil eden cezanın yüksekliği yüzünden eleştirildi.
Daha önce soruşturma sürecinde intihar girişiminde bulunan Isabelle'in 3 yıllık hapis cezasını evde elektronik bileklikle çekebileceği öğrenilirken ayrıca 10 yıl boyunca kendisi ve eşinin siyaset yasağına çarptırıldığı açıklandı.
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