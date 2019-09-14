AB ülkeleri: Nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz

Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), son raporunda Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa edildiğini teyit ettiği bilgisi paylaşıldı.
Fransa, Almanya, İngiltere dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi'nin bu gelişmeden derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "ABD'nin 2018 mayısından bu yana uyguladığı yaptırımlar ve İran'ın anlaşmanın temel yükümlülüklerini yerine getirmeme kararı sonrasında, nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olmayan faaliyetlerden kaçınması istenen açıklamada, İran yönetimi, nükleer faaliyetlerin denetimine ilişkin konularda UAEA ile işbirliği yapmaya davet edildi.
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