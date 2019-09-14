Litvanya, ilk defa Rusya'dan büyük miktarda LNG alacak

Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, Yamal LNG projesine (Novatek) ait ham madde Fransa’da Stena Clean Sky gemisine yüklendi.

Kommersant'a konuşan bir kaynak, ham maddenin Litvanya’nın enerji şirketi Lietuvos Energijos Tiekimas’a (9 Eylül’de Ignitis adını aldı) Total tarafından satıldığını belirtti.

Ocak ayında Ignitis’in Total ile bir yük tedariki için spot bazda bir anlaşma yaptığı ve işlemin yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşeceği bildirilmişti.

Ignitis’e yakın bir kaynak, Stena Clear Sky yükünün büyük ihtimalle Litvanyalı mineral gübre üreticisi Achema’ya gittiğini söyledi.

Total ve Achema konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Ignitis ise LNG ile ilgili soruları yanıtlamayacağını belirtti.

Gazeteye göre, bu yıl fiyatların düşük olması nedeniyle Vilnius, LNG alımını yüzde 70 oranında artırmış ve büyük bölümünü aracı firmalar vasıtasıyla Vysotsk'taki Yamal LNG projesinden küçük tankerlerle temin etmiş.

Yamal LNG, Güney Tambeskoye kaynaklarından elde edilen doğal gaz sıvılaştırma projesi. Projenin hiseddarları arasında Novatek (yüzde 50.1), Total (yüzde 20), CNPC (yüzde 20) ve İpek Yolu Fonu (yüzde 9.9)bulunuyor.